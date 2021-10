Laporan: 12.000 Anggota Angkatan Udara AS Mungkin Meninggalkan Layanan Karena Wajib Vaksinasi

IslamTimes - Angkatan Udara AS telah menjadi cabang militer pertama yang menghadapi penolakan massal untuk vaksinasi sejak menjadi wajib dua bulan lalu, dengan sekitar 12.000 prajurit menolak untuk mendapatkan suntikan, menurut Washington Post.

Sebelumnya pada bulan Agustus, Departemen Pertahanan AS mengumumkan bahwa vaksinasi terhadap COVID-19 akan menjadi wajib bagi 1,3 juta orang yang bertugas aktif, jika tidak, prajurit akan dihukum.Pada awal Oktober, sekitar 60.000 anggota Angkatan Udara tidak mau divaksinasi. Sementara itu, 97 persen dari semua prajurit AS telah menerima setidaknya satu suntikan, dan 87 persen telah divaksinasi penuh, menurut juru bicara Pentagon John Kirby.Pada bulan lalu, 94 persen Angkatan Udara telah divaksinasi, tetapi angkanya telah melambat dalam beberapa pekan terakhir.Mereka yang gagal memenuhi tenggat waktu dapat dipecat atau didakwa oleh sistem peradilan militer, tetapi sanksi yang tepat belum diketahui, menurut Newsweek.Kirby mencatat bahwa jumlah prajurit yang meminta pengecualian agama "sangat kecil."Pada 25 Agustus, kepala Pentagon Lloyd Austin memerintahkan semua personel militer untuk memvaksinasi virus corona dengan setidaknya satu dosis pada 2 November, tidak termasuk anggota Garda dan Cadangan Nasional yang sebaliknya diharuskan memberikan sertifikat vaksinasi pada 2 Desember.Pengecualian dibuat hanya untuk mereka yang pergi cuti dengan pelepasan berikutnya ke cadangan di akhir layanan mereka, dan tidak akan lagi hadir secara fisik di tempat kerja mereka di Kementerian Pertahanan.Vaksinasi wajib, yang diperkenalkan di beberapa perusahaan dan negara bagian di seluruh AS, telah menghadapi penolakan, karena beberapa karyawan menolak untuk mendapatkan vaksin.Sementara mandat tersebut menyiratkan penangguhan dari pekerjaan, ada kekhawatiran serius karena kurangnya personel yang berkualitas, terutama di entitas publik.Menyusul kontroversi yang intens di beberapa wilayah AS di antara para pekerja dan protes terhadap mandat tersebut, seorang hakim pengadilan distrik Washington, DC memutuskan untuk sementara menangguhkan pemecatan penggugat sipil dan militer tugas aktif sementara proses hukum mereka atas pengecualian agama untuk vaksin berlanjut.[IT/r]