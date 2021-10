Hizbullah: Keputusan AS terhadap Anggota Parlemen Jamil Sayyid Menindas

IslamTimes - Hizbullah dengan tegas mengecam sanksi AS pada hari Sabtu (30/10) terhadap anggota parlemen Lebanon Jamil Sayyed.

Dalam sebuah pernyataan, kantor Hubungan Media Hizbullah menganggap sanksi AS sebagai "menindas dan mencurigakan," menekankan bahwa mereka "secara politis menargetkan orang" anggota parlemen Lebanon.“Keputusan AS menargetkan posisi nasional MP Sayyid serta sikapnya yang jelas dan tegas mengenai pemerintahan nasional, terutama konflik dengan Zionis Israel, membela kedaulatan dan martabat Lebanon, serta proyek pembangunan negara,” bunyi pernyataan itu.Ini menunjuk pada "presentasi yang koheren dan solid" oleh MP Sayyid selama konferensi persnya yang didedikasikan untuk mengomentari keputusan AS.Hizbullah dalam konteks ini, kata anggota parlemen Sayyid mengajukan pertanyaan logis saat dia memberikan dokumen dan bukti yang "mewakili argumen yang kuat dalam menghadapi agresor yang menindas."Saat dia mengutuk keputusan AS, Hizbullah memuji anggota parlemen Sayyid karena “hadir di garis depan pertempuran melawan hegemoni dan bersama dengan pejuang bebas yang membela kehormatan umat dalam menghadapi penghinaan dan arogansi yang dilakukan oleh Setan Besar setiap hari.”[IT/r]