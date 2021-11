Tiga Toket Katyusha Menghantam Dekat Kedutaan AS Di Baghdad

IslamTimes- Sabereen News-Telegram Channel melaporkan bahwa tiga roket Katyusha ditargetkan di sekitar Kedutaan Besar AS di Zona Hijau Baghdad.

Menurut sumber Irak, tiga roket Katyusha ditembakkan di sekitar kedutaan AS di Zona Hijau Baghdad.Sabereen News-Telegram Channel melaporkan bahwa tiga roket Katyusha ditargetkan di sekitar Kedutaan Besar AS di Zona Hijau Baghdad.Menurut laporan itu, serangan roket dilakukan di daerah Al-Mansour, dekat Zona Hijau tempat Kedutaan Besar AS berada.Media Irak melaporkan bahwa serangan roket itu tidak menimbulkan korban jiwa tetapi meninggalkan beberapa kerusakan material.Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.(IT/TGM)