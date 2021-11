Blinken Dan Wang Bentrok Karena Campur Tangan AS Di China Taipei

IslamTimes- Pertemuan di sela-sela KTT Kelompok 20 pada hari Minggu di Roma, Italia, diplomat tinggi Amerika dan China bertukar peringatan terhadap langkah-langkah yang dapat lebih meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah berselisih dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, dengan mengatakan Amerika Serikat akan terus memberikan bantuan militer kepada China Taipei ketika Beijing memperingatkan Washington harus mengakhiri campur tangannya di pulau itu.Pertemuan di sela-sela KTT Kelompok 20 pada hari Minggu di Roma, Italia, diplomat tinggi Amerika dan China bertukar peringatan terhadap langkah-langkah yang dapat lebih meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan.Wang mengatakan kepada Blinken bahwa China Taipei adalah masalah paling sensitif bagi China. "Kami mengharuskan Amerika Serikat untuk mengejar kebijakan satu-China yang nyata, bukan kebijakan satu-China yang palsu," kata Wang seperti dikutip oleh kementerian China."Kami meminta AS untuk memenuhi komitmennya ke China, daripada mengkhianati janjinya," kata Wang.Blinken membuat "sangat jelas" bahwa AS menentang setiap perubahan sepihak oleh Beijing terhadap status quo di sekitar China Taipei, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri, menurut Reuters.Para pejabat AS menggambarkan pertemuan selama satu jam itu sebagai "sangat jujur" tetapi produktif dan mengatakan itu akan membantu meletakkan dasar bagi pertemuan puncak virtual antara Presiden AS Joe Biden, dan Presiden China Xi Jinping akhir tahun ini.(IT/TGM)