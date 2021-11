Militer Israel Gelar Simulasi Perang Skala Penuh dengan Hizbullah

IslamTimes - Pada hari Minggu (31/10), tentara pendudukan Zionis Israel dan Otoritas Manajemen Darurat Kementerian Pertahanan menggelar simulasi perang skala penuh.

Menurut para pejabat, latihan tersebut akan mempersiapkan pasukan pendudukan untuk konflik militer besar dengan Gerakan Perlawanan Hizbullah Lebanon, The Times of Israel (ToI) melaporkan.Latihan itu dimaksudkan untuk menerapkan pelajaran dari peristiwa masa lalu seperti perang 2006, serta dari perang Israel di Gaza Mei lalu, tambah laporan itu.“Kami akan menguji apa yang kami pelajari dan alami di level yang tidak saya antisipasi dalam hal front domestik,” kata Brigjen. Jenderal Itzik Bar, kepala staf yang disebut Komando Depan tentara Zionis Israel.Dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (4/11), latihan tersebut akan menjadi “kesempatan besar bagi semua kementerian pemerintah untuk memahami implikasinya,” tambah Bar, “dimulai dengan gangguan di sektor energi…Menurut The Jerusalem Post, latihan tersebut akan fokus pada “sistem peringatan baru di utara entitas Zionis, serta laju tembakan dan kemampuan Hizbullah untuk menyerang area tertentu, terutama di dekat pagar perbatasan.”[IT/r]