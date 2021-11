Biden: AS Akan Membalas Tindakan Iran, Baik Itu 'Serangan Drone atau Apa Pun'

IslamTimes - Berbicara pada konferensi pers tentang hasil G20 di Roma, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa Washington akan membalas setiap tindakan yang mungkin dilakukan Iran "melawan kepentingan AS."

Awal pekan ini, Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa sanksi baru telah dijatuhkan terhadap program pesawat nir awak Iran dan kepala eksekutifnya."Terkait dengan masalah tentang bagaimana kami akan menanggapi tindakan yang diambil oleh mereka terhadap kepentingan AS apakah ada serangan pesawat nir awak atau apa pun, kami akan terus merespons," kata Biden kepada wartawan, Minggu (31/10).Pernyataan itu muncul setelah serangan pesawat nir awak dilakukan terhadap pangkalan militer at-Tanf di Suriah pekan lalu, di mana tidak ada negara atau kelompok yang bertanggung jawab.Media AS sebelumnya mengklaim, mengutip pejabat militer anonim, bahwa Iran diduga mendanai, memfasilitasi, dan mendorong serangan pesawat nir awak baru-baru ini di fasilitas at-Tanf, tempat pasukan Amerika ditempatkan (meskipun Damaskus telah berulang kali mengutuk kehadiran militer ilegal AS di negara itu).Pada akhir Juni, Biden mengizinkan "serangan udara presisi defensif" di sepanjang perbatasan Irak-Suriah, mengenai fasilitas yang diduga digunakan oleh militan yang didukung Iran.Serangan itu diklaim sebagai pembalasan atas serangan sebelumnya yang menargetkan fasilitas dan personel AS di Irak.Lebih lanjut, Biden mengatakan bahwa kembalinya kesepakatan nuklir akan tergantung pada tindakan Iran, serta tekanan dari sekutu AS.Dia juga mencatat bahwa tekanan seperti itu dapat mencakup pengaruh ekonomi bagi Iran untuk membayar harga ekonomi karena menolak untuk kembali ke kesepakatan.Biden juga mengadakan pertemuan sebelumnya dengan para pemimpin dari tiga anggota Rencana Komprehensif Aksi Bersama Eropa Barat (JCPOA), Prancis, Jerman, dan Inggris, mengenai operasi nuklir Iran, yang, menurut para pemimpin, merupakan ancaman bagi internasional. keamanan.“Kami berkumpul untuk menegaskan kembali keyakinan bersama kami bahwa diplomasi adalah cara terbaik untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir dan membahas cara terbaik untuk mendorong Iran untuk melanjutkan negosiasi itikad baik yang serius,” kata Biden pada konferensi pers, per laporan.Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut, para pemimpin menyatakan “tekad mereka untuk memastikan bahwa Iran tidak akan pernah dapat mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir.”Para pemimpin berbagi "keprihatinan kami yang besar dan berkembang" bahwa Iran "telah mempercepat langkah langkah nuklir provokatif" setelah menghentikan negosiasi untuk kembali ke JCPOA.Pada gilirannya, para pemimpin Eropa memuji "komitmen yang ditunjukkan dengan jelas oleh Biden untuk mengembalikan AS ke kepatuhan penuh terhadap JCPOA dan untuk tetap mematuhi sepenuhnya, selama Iran melakukan hal yang sama."Troika Eropa menambahkan bahwa kembalinya kesepakatan itu masih bisa dibayangkan dan bisa dilakukan dengan cepat.Pada hari Sabtu, Pasukan Pertahanan Israel membagikan video jet tempur F-15 Israel mengawal pembom B-1B AS melalui langit Zionis Israel, yang dianggap sebagai demonstrasi kekuatan yang nyata ke Iran di tengah meningkatnya ketegangan yang sedang berlangsung.Juga pada hari itu, negara-negara Timur Tengah lainnya bergabung dengan pembom Amerika “untuk mendukung Patroli Kehadiran” di langit Timur Tengah.Sama seperti AS memberlakukan sanksi baru terhadap Iran pada hari Jumat (29/20), menargetkan empat orang dan dua organisasi yang diyakini AS bertanggung jawab atas operasi pesawat nir awak Korps Pengawal Revolusi Islam di negara lain, Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keputusan tersebut, mengklaim bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan janji Washington yang ingin kembali ke JCPOA.Langkah-langkah baru tersebut adalah yang terbaru dalam serangkaian lebih dari 1.000 yang diberlakukan oleh AS terhadap Iran dalam beberapa tahun terakhir, dan langkah-langkah itu mendahului upaya kedua negara untuk melanjutkan pembicaraan yang terhenti tentang JCPOA di Wina.Juga awal pekan ini, sebelum pengumuman sanksi baru, Ali Baqeri-Kani, negosiator senior nuklir Iran, menyatakan bahwa Tehran akan kembali ke negosiasi Wina sebelum akhir November.Pada Mei 2018, di bawah Presiden Trump saat itu, AS secara sepihak menarik diri dari JCPOA, menyebabkan Iran memberi para penandatangan perjanjian Eropa Barat waktu satu tahun untuk mencoba menemukan cara untuk menghindari sanksi energi dan perbankan AS yang melumpuhkan.Ketika ini gagal, Iran mulai meningkatkan pengayaan uranium dan kegiatan penimbunan di luar batas JCPOA, sambil bersikeras bahwa program nuklirnya benar-benar tidak berbahaya.[IT/r]