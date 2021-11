Laporan: Tentara dan Intel Afghanistan yang Dilatih AS Bergabung dengan ISIS untuk 'Melawan' Taliban

IslamTimes –Taliban telah lama menuduh Washington mendanai ISIS, dan sekarang mereka secara tidak langsung benar, karena semakin banyak tentara dan pejabat intelijen Afghanistan yang dilatih AS bergabung dengan barisan kelompok teroris untuk memerangi Taliban.

AS menghabiskan $88 miliar untuk mempersenjatai dan melatih militer Afghanistan, hanya untuk pasukan Afghanistan hancur sebelum penaklukan cepat Taliban atas negara itu pada bulan Agustus.Meskipun Taliban telah menjanjikan amnesti kepada personel ini, cerita tentang pembalasan kekerasan telah beredar, dan menurut Wall Street Journal, jumlah mantan tentara dan intelijen Afghanistan yang “relatif kecil, tetapi terus bertambah” berbondong-bondong ke satu-satunya kelompok yang saat ini menentang kekuasaan Taliban.Kelompok teroris Negara Islam. Cabang Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS), Afghanistan, IS-K, dengan penuh semangat menyerap rekrutan yang dilatih AS ini.Menurut mantan pejabat keamanan dan anggota Taliban yang berbicara dengan Wall Street Journal, beberapa mantan pasukan pemerintah telah bergabung untuk mendapatkan gaji, dan yang lainnya karena kurangnya alternatif yang lebih baik untuk pemerintahan Taliban.Jika ada perlawanan, mereka akan bergabung dengan perlawanan,” kata mantan kepala mata-mata Rahmatullah Nabil kepada surat kabar itu, menambahkan bahwa “Untuk saat ini, ISIS adalah satu-satunya kelompok bersenjata lainnya.”Meskipun IS-K dan Taliban adalah kelompok fundamentalis Islam, ideologi mereka berbeda.Taliban adalah organisasi nasionalis yang didominasi Punjabi tanpa tujuan yang dinyatakan di luar perbatasan Afghanistan, dan toleransi terhadap sekte Muslim lainnya di negara itu.IS-K, sebaliknya, memandang Syiah dan sekte Muslim lainnya sebagai murtad dan bertujuan untuk mendirikan kekhalifahan Islam di seluruh dunia, seperti yang coba dilakukan ISIS beberapa tahun lalu di Irak dan Suriah.Awalnya ditekan oleh Taliban, IS-K bangkit kembali di tengah kekacauan penarikan AS dari Afghanistan, melakukan bom bunuh diri di luar Bandara Kabul pada bulan Agustus yang menewaskan sekitar 200 warga Afghanistan dan 13 tentara AS.Bagi militer AS, itu adalah hari paling mematikan di Afghanistan sejak 2011.Tidak jelas "keahlian kritis dalam pengumpulan intelijen dan teknik perang" apa yang akan dibawa oleh para rekrutan baru ini ke IS-K, mengingat bahwa militer Afghanistan yang diduga berkekuatan 300.000 orang, mereka datang dari sebelum Taliban dalam hitungan minggu, dengan anggotanya sering melarikan diri atau menyerah tanpa melepaskan tembakan.Namun, fakta bahwa para pejuang yang didanai AS ini mendaftar ke kelompok teror garis keras dalam beberapa bulan setelah AS meninggalkan Afghanistan menggambarkan masalah yang tampaknya belum dipelajari oleh para pembuat keputusan di Washington dalam pengalaman empat dekade.Sama seperti Mujahidin Afghanistan yang didanai AS pada akhirnya berubah menjadi Taliban pada akhir 1980-an dan 1990-an, dan militer Afghanistan berada di jalur untuk memperkuat barisan ISIS-K, seperti tentara Irak yang tidak puas dibiarkan tanpa pekerjaan setelah invasi AS pada tahun 2003 berakhir. menyediakan aliran merekrut untuk ISIS beberapa tahun kemudian.Badan keamanan AS telah mulai membunyikan alarm tentang kebangkitan ISIS-K, dengan Wakil Menteri Pertahanan AS Colin Kahl mengatakan kepada Senat pekan lalu bahwa kelompok itu dapat berada dalam posisi untuk menyerang Barat dari Afghanistan dalam waktu enam bulan.Taliban, setidaknya secara publik, tidak gentar. “Kami tidak menghadapi ancaman dan kami tidak khawatir tentang mereka,” Mawlawi Zubair, seorang komandan senior Taliban, mengatakan kepada Wall Street Journal. “Tidak perlu, tidak sedikitpun, bagi kami untuk mencari bantuan dari siapa pun melawan ISIS.”[IT/r]