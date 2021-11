Bennett Israel Ingin Menjatuhkan Iran dengan Melakukan 'Apa yang Reagan Lakukan' pada Soviet

IslamTimes - Perdana Menteri Zionis Israel Naftali Bennett mengatakan negaranya sedang dalam perang dingin dengan Iran, dan berencana untuk mengalahkan Republik Islam dengan cara yang sama seperti yang dikatakan Ronald Reagan mengalahkan Uni Soviet.

Awal bulan ini, media Israel melaporkan bahwa pemerintah mengalokasikan $1,5 miliar untuk mempersiapkan kemungkinan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, sebagai bagian dari anggaran pertahanan $17,8 miliar untuk tahun fiskal 2022. harga jika berani menyerang.“Kami memiliki perang dingin dengan Iran. Selama 30 tahun terakhir Iran memposisikan diri di sekitar kita untuk mengalihkan perhatian kita,” kata Bennett, berbicara kepada Sunday Times.“Paralelnya adalah apa yang dilakukan Reagan. Reagan tidak perlu mengebom Moskow. Ada kekuatan regional yang disebut Iran dan ada kekuatan regional yang disebut Israel. Iran adalah rezim yang busuk, melanggar hak asasi manusia dan membunuh kaum homoseksual dan wanita yang berkeliaran tanpa busana, sementara mereka bahkan tidak dapat memasok air bersih untuk warganya, tetapi menginvestasikan sumber daya mereka dalam pengembangan nuklir,” tuduhan perdana menteri.Bennett memperingatkan bahwa Iran akan menghadapi "implikasi yang sangat serius jika mereka terus memperkaya uranium," dan menekankan bahwa Tel Aviv akan "melakukan apa pun yang diperlukan untuk menetralisir ancaman ini," termasuk dengan membelanjakan negara untuk pertahanan agar tetap "sejumlah langkah di depan. .”Pernyataan Bennett menggemakan versi sejarah yang dipublikasikan secara luas yang didorong oleh sejarawan konservatif AS, yang mengklaim bahwa Reagan mengalahkan Uni Soviet dengan secara besar-besaran membangun anggaran pertahanan dan meluncurkan Inisiatif Pertahanan Strategis 'Star Wars' untuk menciptakan sistem pertahanan terhadap rudal nuklir Soviet.Upaya itu, demikian ceritanya, membantu membuat ekonomi Soviet bangkrut dan mengakhiri Perang Dingin.Narasi ini tidak dimiliki oleh banyak sejarawan Rusia, yang telah menunjukkan bahwa pengeluaran pertahanan Soviet sebenarnya menurun drastis selama tahun 1980-an, sementara para ilmuwan dan ahli strategi pertahanan mengembangkan “respon asimetris” terhadap SDI, termasuk peningkatan rudal strategis, meningkatkan kemampuan manuver mereka, dan menetralisir stasiun SDI di luar angkasa.Pada saat itulah penelitian intensif dimulai pada sistem hipersonik yang masih baru – yang mulai digunakan Rusia modern pada tahun 2017 setelah penarikan AS dari Perjanjian Rudal Anti-Balistik pada tahun 2002.Alih-alih Reagan, sebagian besar sejarawan Rusia menyalahkan pihak atas. Kepemimpinan Soviet, yang dipimpin oleh Mikhail Gorbachev, karena mengkhianati kepentingan nasional Uni Soviet dan akhirnya menyebabkan kehancurannya.Sejak 1948, Amerika Serikat telah memberi Israel lebih dari $146 miliar dolar yang tidak disesuaikan dengan inflasi dalam bantuan ekonomi, militer, dan pertahanan rudal bilateral.Bantuan ini, dikombinasikan dengan investasi Israel sendiri ke dalam pertahanan, telah memungkinkan negara itu untuk menempatkan salah satu militer paling canggih di Timur Tengah, dan, diduga, untuk membangun gudang antara 90 dan 200 hulu ledak nuklir yang dapat dikirim oleh kapal selam, pesawat, dan silo berbasis darat (Tel Aviv tidak membenarkan atau menyangkal memiliki nuklir).Pemerintah Israel telah menyetujui anggaran pertahanan sebesar $17,8 miliar untuk tahun fiskal 2022, meningkat lebih dari $2,2 miliar dari anggaran 2021. Iran belum mempublikasikan anggaran pertahanannya untuk tahun 2022, tetapi diperkirakan telah menghabiskan sekitar $15,1 miliar untuk pertahanan pada tahun ini.Dengan pengeluarannya, negara ini mampu membuat dan memproduksi berbagai drone, rudal balistik, dan rudal jelajah dalam negeri, dan menurunkan salah satu tentara terbesar di kawasan itu. Iran telah berulang kali menolak klaim Israel dan AS bahwa mereka sedang mengejar senjata nuklir, mengatakan bahwa penangkal rudalnya sudah cukup dan bahwa segala jenis senjata pemusnah massal tidak sesuai dengan Islam.Namun negara ini harus membayar harga yang mahal untuk upaya nuklir damainya, dengan laporan tahun 2015 yang menghitung bahwa program tersebut mungkin telah merugikan negara lebih dari $500 miliar melalui sanksi dan biaya peluang untuk pengembangan ekonomi dan perdagangan potensial.Ketegangan lama antara Iran dan Israel meningkat lagi awal bulan ini setelah media Israel melaporkan anggaran khusus sebesar $ 1,5 miliar untuk mempersiapkan kemungkinan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Shamkhani menanggapi laporan pekan lalu, mengatakan bahwa “daripada mengalokasikan anggaran $1,5 miliar untuk kekejaman terhadap Iran, rezim Zionis harus fokus pada penyediaan dana puluhan ribu miliar dolar untuk memperbaiki kerusakan yang akan disebabkan oleh tanggapan mengejutkan Iran jika terjadi perang.”[IT/r]