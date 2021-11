Iran: Penghapusan Sanksi Prasyarat untuk Negosiasi

Hossein Amir Abdollahian, Iranian Foreign Minister

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian menggarisbawahi bahwa masa depan pembicaraan antara Iran dan Kelompok 4+1 akan tergantung pada penghapusan sanksi sepihak yang dikenakan terhadap bangsanya.

"Kembali ke kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), membutuhkan tekad serius di antara para pejabat AS dan Presiden Joe Biden dapat mengeluarkan perintah eksekutif untuk kembali ke titik di mana pendahulunya Donald Trump menarik diri dari perjanjian internasional,” kata Amir Abdollahian.Sementara itu, dia menegaskan kembali bahwa aparat diplomatik Republik Islam tidak akan mengikat nasib negara dan rakyat Iran dengan kesepakatan nuklir 2015 atau negara asing mana pun, karena kepentingan bersama dianggap sebagai kriteria interaksi.Pada tahun 2018, AS meninggalkan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), perjanjian nuklir bersejarah yang telah dicapai antara Republik Islam dan kekuatan dunia tiga tahun sebelumnya.Setelah meninggalkan kesepakatan, AS juga menerapkan kembali sanksi tidak manusiawi yang telah dicabut oleh perjanjian tersebut.Sekutu Washington dalam perjanjian itu—Inggris, Prancis, dan Jerman—telah tunduk di bawah tekanan AS, mengikuti garis sanksi dengan cermat.Sejauh tahun ini, enam putaran negosiasi telah berlangsung di ibukota Austria untuk memeriksa prospek penghapusan sanksi. Pembicaraan diharapkan untuk melanjutkan di mana mereka pergi terakhir kali. [IT/r]