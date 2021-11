AS Tidak Membawa Apa-apa Selain Ketidakamanan, Perang Saudara Untuk Afghanistan

IslamTimes- Anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Fada-Hossein Maleki bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan asisten perwakilan khusus PBB untuk urusan Afghanistan.

Kehadiran militer AS dan pendudukan Afghanistan selama dua dekade terakhir tidak membawa apa-apa selain kehancuran, perang saudara, ketidakamanan, peningkatan perdagangan narkoba, kata seorang anggota parlemen Iran.Anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Fada-Hossein Maleki bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan asisten perwakilan khusus PBB untuk urusan Afghanistan.Republik Islam Iran, sebagai negara yang berbagi agama, bahasa, budaya, dan sejarah yang sama dengan Afghanistan, peka terhadap perkembangan politik dan sosial di daerah ini, kata Maleki dalam pertemuan ini.Iran selalu berusaha untuk membangun perdamaian dan stabilitas di lingkungannya, ia menekankan, menambahkan bahwa Iran mendukung pembentukan pemerintah Afghanistan yang inklusif dengan semua kelompok etnis, agama, dan budaya yang tinggal di negara ini.Dia lebih lanjut mencatat bahwa Iran sangat memperhatikan keamanan perbatasan panjangnya dengan tetangga timurnya.Terlepas dari masalah ekonomi yang disebabkan oleh sanksi AS yang menindas, Iran selalu menyambut pengungsi Afghanistan berdasarkan kewajiban manusia dan Islam serta penekanan Pemimpin Revolusi Islam, MP menambahkan.Dia melanjutkan dengan mengatakan, bahwa kehadiran militer AS dan pendudukan Afghanistan selama dua dekade terakhir tidak membawa apa-apa selain kehancuran, perang saudara, ketidakamanan, peningkatan perdagangan narkoba.Asisten perwakilan khusus PBB, pada bagiannya, mengatakan bahwa PBB sangat menyadari bahwa Republik Islam Iran selalu menyambut hangat para pengungsi dan migran Afghanistan selama empat dekade terakhir dan telah mengalami masalah dengan cara ini.Saat ini sedang terjadi krisis kemanusiaan di negara ini yang harus diselesaikan dengan bantuan PBB dan negara tetangga, tegasnya.(IT/TGM)