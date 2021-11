Klaim Krisis Atas Propaganda Isu Nuklir Iran, Dibuat-buat

IslamTimes- Pada hari Senin, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh bereaksi terhadap pernyataan bersama Sabtu oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Presiden AS Joe Biden di sela-sela KTT G20 di Roma.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran telah menolak klaim para pemimpin AS dan E3 tentang adanya krisis nuklir atas masalah nuklir Iran dalam pernyataan Roma, menggambarkannya sebagai rekayasa dan propaganda.Pada hari Senin, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh bereaksi terhadap pernyataan bersama Sabtu oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Presiden AS Joe Biden di sela-sela KTT G20 di Roma.Khatibzadeh mengatakan bahwa Republik Islam Iran selalu menekankan pada tingkat tertinggi bahwa mereka tidak mencari senjata nuklir sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Pemimpin Revolusi Islam Iran, menekankan bahwa senjata nuklir "tidak memiliki tempat dalam doktrin pertahanan Republik Islam Iran."Juru bicara itu menambahkan bahwa Iran adalah anggota yang berkomitmen dari Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) dan anggota Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dan selalu bekerja sama secara tepat dengan badan teknis dan khusus ini dalam kerangka Perjanjian Perlindungan dan sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan nuklir bahkan satu tahun setelah penarikan tidak sah AS dari JCPOA untuk menunjukkan niat baiknya.Dia menambahkan bahwa pemerintahan Biden masih melanjutkan Kampanye Tekanan Maksimum Trump yang sama terhadap bangsa Iran, mencatat bahwa Iran mencari tindakan timbal balik dalam hal implementasi JCPOA.(IT/TGM)