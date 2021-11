Joe Biden Tampak Tertidur Selama Pidato di KTT Iklim

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden tampak tertidur selama pidato pembukaan KTT iklim COP26 sebelum dia tampaknya dibangunkan oleh salah satu stafnya.Biden tertangkap kamera melipat tangannya dan secara bertahap tertidur ketika konferensi dimulai di Glasgow pada hari Senin (1/11), menurut gambar dari The Washington Post.Dia, bagaimanapun, bukan satu-satunya, dengan kamera juga memotret Perdana Menteri Inggris – dan pembawa acara – Boris Johnson tertidur.Mata Biden tertutup selama beberapa detik sebelum dia bangun sendiri.Namun, beberapa detik kemudian mereka menutup lagi untuk kedua kalinya.Kali ini, pria yang disebut mantan Presiden AS Donald Trump sebagai "Sleepy Joe" memejamkan matanya selama 30 detik sebelum seorang pria berjas datang untuk membangunkannya.Dia kemudian menyilangkan tangannya dan mendengarkan apa yang dikatakan anggota staf kepadanya, sebelum bertepuk tangan untuk pembicara pembuka.[IT/r]