Menlu: Iran Mencermati Perilaku Biden

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan pada hari Selasa (2/11) bahwa langkah-langkah praktis dan bukan kata-kata diperlukan untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir, menambahkan bahwa Tehran sedang memantau dengan cermat tindakan dan perilaku Presiden AS Joe Biden.

"Gedung Putih menyerukan negosiasi dengan Iran dan mengklaim siap untuk kembali ke JCPOA," tulis Amir Abdollahian di halaman twitter-nya."Namun secara bersamaan menjatuhkan sanksi baru pada individu dan entitas Iran," tambahnya."Kami sedang memeriksa dengan cermat perilaku Tuan Biden."“Tujuan negosiasi bukan berbicara untuk kepentingan berbicara, tetapi untuk mencapai hasil nyata atas dasar menghormati kepentingan bersama,” kata Amir Abdollahian.Dia menggarisbawahi perlunya G4+1 (Cina, Rusia, Inggris dan Prancis plus Jerman) untuk mempersiapkan "negosiasi berdasarkan kepentingan dan hak bersama", tambahnya.Akhir Oktober, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh juga mengecam pemerintahan Biden sebagai tidak dapat dipercaya karena mengejar kebijakan ganda sanksi lanjutan terhadap Iran bersama dengan berbicara tentang kembali ke kesepakatan nuklir.“Pengenaan sanksi baru memperlihatkan perilaku Gedung Putih yang cukup kontradiktif,” kata Khatibzadeh.Dia menambahkan bahwa pemerintahan yang berbicara tentang niatnya untuk kembali ke JCPOA – kesepakatan nuklir yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan – dan melanjutkan kebijakan yang sama dari mantan Presiden Donald Trump “mengirimkan pesan yang sama sekali tidak dapat dipercaya.”Pejabat Iran mencatat bahwa pemerintahan AS yang berbeda telah membuktikan bahwa mereka tidak memiliki pandangan yang tajam terhadap realitas di Iran."Langkah-langkah AS semacam itu merupakan kelanjutan dari kebijakan 'tekanan maksimum' pemerintahan Trump yang gagal dan sanksi negara yang melanggar hukum dan kejam", yang akan membawa Washington "tidak lain hanyalah kegagalan baru" seperti di masa lalu, tambahnya.“Tekanan dan sanksi ini akan gagal melemahkan tekad Republik Islam Iran untuk mempertahankan keamanan dan perdamaian rakyat Iran yang mulia. Teheran akan melanjutkan jalur pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan kekuatan.”Jumat lalu, Departemen Keuangan AS memberlakukan babak baru sanksi terhadap empat individu dan dua entitas yang diduga terlibat dalam mempromosikan program Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dan Pasukan Quds-nya, meskipun Washington mengklaim sebagai serius dalam bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir dan menghapus sanksi terhadap negara.OFAC juga menjatuhkan sanksi kepada Komandan Angkatan Udara IRGC (IRGC ASF) Komando UAV Said Aqajani atas dugaan peran dalam serangan terhadap kapal pengiriman komersial Mercer Street di lepas pantai Oman pada 29 Juli, yang mengakibatkan kematian dua awak. .Ia mengklaim Aqajani juga berada di balik serangan pesawat nir awak terhadap kilang minyak Saudi pada 2019.Iran telah membantah tuduhan itu sebagai tidak berdasar. AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran pada 2018 setelah meninggalkan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), perjanjian nuklir bersejarah yang telah mencabut larangan ekonomi yang tidak manusiawi dengan imbalan beberapa pembatasan sukarela pada program energi nuklir damai Iran.Setelah satu tahun kesabaran strategis, Iran menggunakan hak hukumnya yang diatur dalam Pasal 26 JCPOA, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menangguhkan komitmen kontraknya jika terjadi ketidakpatuhan oleh penandatangan lain dan melepaskan beberapa pembatasan yang diberlakukan. pada program energi nuklirnya.Iran dan pihak-pihak yang tersisa dalam JCPOA telah mengadakan enam putaran pembicaraan di Wina, yang dimulai setelah pemerintahan AS Joe Biden menyuarakan kesediaan untuk bergabung kembali dengan perjanjian nuklir, untuk memeriksa prospek penghapusan baru larangan tersebut.Pembicaraan itu, bagaimanapun, ditunda menjelang pemilihan presiden Iran pada bulan Juni sehingga Republik Islam dapat melalui periode transisi pemerintahan.[IT/r]