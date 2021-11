IRGC Menggagalkan Upaya AS Untuk Mencuri Kapal Tanker Minyak Iran

IslamTimes- Konfrontasi baru-baru ini mengikuti perilaku tidak profesional kapal perang AS di perairan selatan negara itu, yang disambut dengan reaksi keras dari speedboat Garda Revolusi Islam, setelah itu, kapal Amerika meninggalkan tempat kejadian.

Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menggagalkan upaya angkatan laut AS untuk mencuri minyak Iran di Laut Oman.Konfrontasi baru-baru ini mengikuti perilaku tidak profesional kapal perang AS di perairan selatan negara itu, yang disambut dengan reaksi keras dari speedboat Garda Revolusi Islam, setelah itu, kapal Amerika meninggalkan tempat kejadian.Menurut laporan tersebut, pasukan angkatan laut Garda Revolusi Republik Islam Iran telah berhasil menggagalkan upaya Amerika Serikat untuk mengambil alih sebuah kapal tanker minyak raksasa di Laut Oman yang strategis dan memindahkan kapal itu ke perairan teritorial Iran.Amerika Serikat menyita sebuah kapal tanker yang membawa minyak Iran di Laut Oman dan bermaksud untuk menurunkan minyak mentah itu ke kapal tanker lain dan mengarahkannya ke tujuan yang tidak diketahui.Pada saat yang sama, pasukan Angkatan Laut IRGC merebut kembali kapal tanker tersebut menggunakan operasi Heliborne di dek kapal tanker yang dicuri dan mengarahkannya ke perairan teritorial Iran.Pasukan AS kemudian mengejar kapal tanker tersebut menggunakan beberapa helikopter dan kapal perang tetapi gagal untuk menangkap kembali kapal tanker tersebut tetapi upaya kedua mereka digagalkan oleh pasukan angkatan laut IRGC.Pasukan Amerika yang menggunakan beberapa kapal perang mencoba memblokir jalur kapal tanker itu tetapi sekali lagi gagal. Kapal tanker ini saat ini berada di wilayah perairan Republik Islam Iran.IRGC telah mengumumkan bahwa mereka akan segera merilis video terkait upaya pembajakan AS tersebut.(IT/TGM)