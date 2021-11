Biden Tidak Dapat Menjamin AS Tidak Akan Mengulangi Kesalahannya Terkait JCPOA

IslamTimes- Pada hari Rabu, Laksamana Muda Ali Shamkhani Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) dalam serangkaian tweet, sebagai reaksi atas pernyataan baru-baru ini oleh pejabat AS, Ia menulis, “Undangan untuk negosiasi dalam perang yang dikenakan Irak dan sekarang memiliki kesamaan yang mengkhawatirkan: serangan Saddam berlanjut, sanksi berlanjut dan beberapa bagian Iran tetap berada di bawah pendudukan musuh. Ekonomi Iran disandera. Tentara bertahan di garis depan, para ilmuwan melanjutkan kegiatan hukum mereka."

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Shamkhani mengatakan bahwa presiden AS tidak memiliki wewenang untuk memberikan jaminan bahwa Washington tidak akan meninggalkan JCPOA lagi.Pada hari Rabu, Laksamana Muda Ali Shamkhani Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) dalam serangkaian tweet, sebagai reaksi atas pernyataan baru-baru ini oleh pejabat AS, Ia menulis, “Undangan untuk negosiasi dalam perang yang dikenakan Irak dan sekarang memiliki kesamaan yang mengkhawatirkan: serangan Saddam berlanjut, sanksi berlanjut dan beberapa bagian Iran tetap berada di bawah pendudukan musuh. Ekonomi Iran disandera. Tentara bertahan di garis depan, para ilmuwan melanjutkan kegiatan hukum mereka.""Tidak ada tanda-tanda menghukum agresor," kata pejabat tinggi keamanan Iran.Shamkhani lebih lanjut menambahkan, "Presiden AS tidak memiliki wewenang tidak bersedia memberikan jaminan apapun AS tidak akan meninggalkan JCPOA lagi.""Perbedaan antara hari ini dan hari-hari perang: berkat Revolusi, kekuatan, dan kemampuan perlawanan penuh Iran adalah asli, konstan dan berdasarkan kapasitas internal."Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan pada hari Selasa dalam serangkaian tweet bahwa sementara Gedung Putih menyerukan negosiasi dengan Iran dan mengklaim siap untuk kembali ke JCPOA, itu memberlakukan sanksi baru pada individu & entitas Iran, dalam referensi yang jelas ke Langkah Washington dalam menjatuhkan sanksi terhadap enam individu dan entitas Iran pada hari Kamis.(IT/TGM)