Pejabat Pentagon Mengkonfirmasi Penyitaan IRGC atas Kapal Tanker Minyak

Seorang pejabat pertahanan AS telah mengkonfirmasi kepada Newsweek minggu lalu penyitaan sebuah kapal tanker minyak oleh pasukan angkatan laut IRGC Iran di Laut Oman.News Week mengutip seorang pejabat pertahanan AS yang mengkonfirmasi bahwa pasukan Iran menangkap sebuah kapal tanker minyak di Laut Oman pekan lalu, tetapi pejabat itu mengklaim bahwa pasukan angkatan laut AS hanya mengamati insiden itu dan tidak menghadapi IRGC.Namun, video insiden yang dirilis oleh IRGC dengan jelas menunjukkan bahwa kapal perang AS berada di sekitar kapal tanker minyak yang mencoba mencurinya tetapi rencana mereka gagal karena reaksi cepat dan tegas dari pasukan IRGC.Berita itu muncul setelah diumumkan pada hari Rabu bahwa pasukan angkatan laut Garda Revolusi Republik Islam Iran (IRGC) telah berhasil menggagalkan upaya Amerika Serikat untuk mengambil alih sebuah kapal tanker minyak raksasa di Laut Oman yang strategis dan memindahkan kapal tersebut. ke perairan teritorial Iran.Amerika Serikat menyita sebuah kapal tanker yang membawa minyak Iran di Laut Oman dan bermaksud untuk menurunkan minyak mentah itu ke kapal tanker lain dan mengarahkannya ke tujuan yang tidak diketahui.Pada saat yang sama, pasukan Angkatan Laut IRGC merebut kembali kapal tanker tersebut menggunakan operasi Heliborne di dek kapal tanker yang dicuri dan mengarahkannya ke perairan teritorial Iran.Pasukan AS kemudian mengejar kapal tanker tersebut menggunakan beberapa helikopter dan kapal perang tetapi gagal untuk menangkap kembali kapal tanker tersebut tetapi upaya kedua mereka digagalkan oleh pasukan angkatan laut IRGC.Pasukan Amerika yang menggunakan beberapa kapal perang mencoba memblokir jalur kapal tanker itu tetapi sekali lagi gagal. Kapal tanker ini saat ini berada di wilayah perairan Republik Islam Iran.IRGC telah mengumumkan bahwa mereka akan segera merilis video terkait upaya pembajakan AS.Menteri Perminyakan Iran Javad Owji berterima kasih kepada IRGC karena menyelamatkan kapal tanker itu.(IT/TGM)