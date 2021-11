Iran Peringatkan Presiden AS untuk Memberikan Jaminan Objektif Atau Pembicaraan Gagal

IslamTimes - Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Shamkhani mengatakan bahwa pembicaraan baru antara Tehran dan kekuatan dunia tidak akan membuahkan hasil tanpa jaminan presiden AS untuk menghormati isi perjanjian.

Shamkhani menggambar paralel antara kondisi dan pertahanan negaranya terhadap perang yang dipaksakan Irak pada 1980-an dan perang ekonomi AS terhadap bangsanya sekarang, dan menulis dalam sebuah posting di akun twitter-nya, "Undangan untuk bernegosiasi selama perang (Iraqi-Imposed perang melawan Iran pada 1980-an) dan sekarang memiliki kesamaan instruktif: serangan Saddam berlanjut (pada saat itu), ketika sanksi berlanjut (sekarang), sebagian Iran diduduki oleh musuh (Saddam) kemudian, ekonomi bangsa Iran telah disandera (sekarang), para pejuang membela (negara) di garis depan (dulu), dan para ilmuwan kami melanjutkan kegiatan nuklir legal mereka (sekarang). Tidak ada tanda-tanda bahwa musuh telah sadar saat itu.""Presiden AS yang tidak memiliki otoritas menolak memberikan jaminan. Jika situasi saat ini tidak berubah, hasil negosiasi sudah jelas," tambahnya.Shamkhani menggarisbawahi bahwa perbedaan antara hari ini dan hari-hari perang adalah bahwa "berkat revolusi, kekuatan dan kekuatan perlawanan Iran di semua bidang telah tumbuh secara swasembada dan mandiri, berkelanjutan dan berdasarkan kapasitas internal".Komentarnya muncul setelah Senator AS dari Partai Republik Ted Cruz menulis di halaman twitternya pekan lalu bahwa setiap presiden Republik di masa depan akan kembali "merobek" kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran bahkan jika pemerintah Biden mencapai kesepakatan dengan Tehran dan kembali ke JCPOA.Sebagai tanggapan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh mengatakan bahwa Cruz telah mengakui dalam tweetnya baru-baru ini bahwa pemerintah negara itu "nakal"."Dunia sangat menyadari apa yang diakui Mr. Cruz: bahwa rezim di Washington itu nakal," cuit Khatibzadeh pada hari Senin (1/11).Dia menambahkan, terlepas dari kemungkinan yang jelas bahwa setiap presiden Republik di masa depan dapat kembali menangguhkan komitmen Washington terhadap JCPOA, bahwa "tanggung jawab ada pada POTUS (presiden Amerika Serikat) untuk meyakinkan komunitas internasional, termasuk semua peserta JCPOA, bahwa tanda tangannya sesuatu yang berarti " ."Untuk itu diperlukan jaminan yang objektif. Tidak ada yang mau menerima kurang dari itu," kata Khatibzadeh.[IT/r]