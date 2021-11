'Benar-Benar Salah': Pentagon Membantah Klaim Iran Bahwa Pasukan AS Mencoba Merampas Tanker Minyak

IslamTimes - Departemen Pertahanan AS dengan tegas menolak klaim pada hari Rabu (3/11) bahwa pasukan angkatan laut Amerika pernah berusaha untuk merebut sebuah kapal yang membawa minyak Iran, sebuah tuduhan yang sebelumnya diutarakan oleh Iran. Kecaman itu disiarkan oleh juru bicara Pentagon John Kirby, yang mengatakan kepada wartawan selama konferensi pers bahwa klaim yang dibuat oleh pejabat Iran "benar-benar salah dan tidak benar."



"Saya telah melihat klaim Iran bahwa mereka benar-benar salah dan tidak benar," kata Kirby, Rabu (3/11).



"Tidak ada upaya seperti itu oleh aset angkatan laut AS untuk merebut apa pun." "Itu klaim palsu," pejabat itu menggarisbawahi.



Kirby kemudian menindaklanjuti pernyataannya dengan menjelaskan bahwa tuduhan itu berasal dari insiden 24 Oktober di mana AS mengklaim melibatkan pasukan Iran yang merebut sebuah kapal tanker minyak berbendera Vietnam.



"Apa yang dimaksud adalah kembali pada 24 Oktober, aset Angkatan Laut AS memang memantau pasukan Iran, secara ilegal menaiki dan menyita kapal dagang di perairan internasional di Teluk Oman," kata Kirby saat briefing.



Washington telah menyatakan bahwa mereka hanya memantau insiden itu, dan bahwa pasukan AS telah bertindak sesuai dengan hukum internasional. “Satu-satunya penyitaan yang dilakukan oleh Iran,” tegas Kirby.



Komentar Kirby muncul setelah media Iran mengeluarkan serangkaian laporan pada hari Rabu (3/11) yang merinci bahwa personel militer AS yang "menyita kapal tanker Iran yang sarat dengan minyak mentah di Laut Oman," di mana anggota Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam "segera bereaksi” dan menguasai kapal, mengarahkannya kembali ke perairan teritorial Iran.



“Amerika Serikat menghentikan sebuah kapal tanker yang mengekspor minyak Iran dan memindahkan kargonya ke kapal tanker lain yang diarahkan ke tujuan yang tidak diketahui,” media pemerintah sebelumnya melaporkan.



Ketegangan antara kedua negara tetap memanas selama beberapa bulan terakhir karena Iran telah berulang kali memperingatkan AS terhadap kehadiran militernya di Teluk, menyoroti bahwa pasukan Iran telah melakukan peningkatan patroli di kawasan itu untuk memastikan perjalanan yang aman dari kapal-kapal Iran.



Gelombang terakhir terjadi tepat ketika Iran mengumumkan bahwa mereka akan kembali ke negosiasi yang terhenti untuk menghidupkan kembali Rencana Komprehensif Aksi Bersama 2015 dengan harapan mengurangi sanksi yang membatasi. Pembicaraan diperkirakan akan dilanjutkan pada 29 November.[IT/r]