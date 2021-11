Tekanan Maksimal Mengakibatkan Kemajuan Program Nuklir Iran

IslamTimes- "Setiap pemerintahan baru AS perlu belajar dari kesalahan strategis di masa lalu", kata Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional yang berbasis di Wina dalam tweet hari Kamis.

Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional yang berbasis di Wina mengatakan bahwa tekanan maksimum AS menghasilkan kemajuan besar dari program nuklir Iran."Setiap pemerintahan baru AS perlu belajar dari kesalahan strategis di masa lalu", kata Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional yang berbasis di Wina dalam tweet hari Kamis."Bukankah jelas bahwa tekanan maksimum menghasilkan kemajuan besar dari program nuklir Iran? Apakah ada politisi yang tidak bertanggung jawab di AS untuk mengulangi latihan bencana ini?", diplomat senior Rusia menambahkan.Iran dan sisa penandatangan JCPOA telah mengadakan enam putaran pembicaraan sejauh ini tanpa hasil. Kekuatan Barat membuat tuntutan berlebihan selama pembicaraan dan pembicaraan ditunda pada akhir pemerintahan Iran sebelumnya di bawah Rouhani sampai pembentukan pemerintahan baru di Iran di bawah Presiden Ebrahim Raeisi.Ali Bagheri Kani, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Politik mengatakan pada hari Rabu bahwa pembicaraan Wina dengan tujuan penghapusan sanksi AS akan dimulai 29 November.(IT/TGM)