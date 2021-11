Amerika Serikat Terbiasa Kalah Di Tangan Bangsa Iran

IslamTimes- Panglima Garda Revolusi Islam menghadiri rapat umum dan upacara peringatan Hari Nasional Melawan Kesombongan Global yang diadakan di depan bekas kedutaan AS di Teheran, yang sekarang disebut dengan Sarang Spionase pada hari Kamis.

Panglima Garda Revolusi Islam mengatakan bahwa Amerika sudah terbiasa dengan kekalahan di tangan bangsa Iran, tetapi mereka belum mengambil pelajaran dengan baik.Panglima Garda Revolusi Islam menghadiri rapat umum dan upacara peringatan Hari Nasional Melawan Kesombongan Global yang diadakan di depan bekas kedutaan AS di Teheran, yang sekarang disebut dengan Sarang Spionase pada hari Kamis.Berbicara kepada warga revolusioner Teheran yang berpartisipasi dalam rapat umum besar-besaran, Mayor Jenderal Hossein Salami mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang besar bagi bangsa Iran.Mengacu pada peringatan pengambilalihan bekas Kedutaan Besar AS di Iran pada 1979, Salami menambahkan bahwa pada hari ini, Amerika Serikat yang merupakan kerajaan terbesar dalam sejarah dikalahkan.Mengatakan bahwa Amerika sudah terbiasa dengan kekalahan di tangan rakyat Iran, dia menambahkan bahwa bagaimanapun, mereka belum mengambil pelajaran dengan baik.Salami menekankan langkah hegemoni AS untuk mengobarkan perang di dunia, mengatakan bahwa lebih dari 40 perang besar di 40 bagian dunia adalah hasil dari politik Amerika di dunia.Menurut Mayor Jenderal Salami, Revolusi Islam di Iran menggagalkan plot AS untuk wilayah tersebut. Dia mengatakan sementara Amerika Serikat bermimpi mendominasi dunia Islam sehingga mendominasi seluruh dunia, Revolusi Islam Iran mencegah impian Amerika menjadi kenyataan."Hari ini kita tidak lagi melihat Amerika Serikat di pusat politik regional, sekutu Amerika di kawasan itu telah kehilangan kepercayaan mereka terhadap kebijakan negara itu", tambah Salami.(IT/TGM)