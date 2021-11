Negosiasi Harus Berorientasi Pada Hasil

IslamTimes- "Kami sama sekali tidak akan mengabaikan tuntutan sah rakyat Iran atau apa yang telah kami katakan dengan jelas tentang pencabutan sanksi yang menindas," kata Presiden Raeisi dalam kunjungan ke provinsi Semnan pada hari Kamis, sehari setelah perunding nuklir dan wakil menteri luar negeri Iran. , Ali Bagheri Kani, mengatakan pada hari Rabu bahwa pembicaraan tentang penghapusan sanksi AS terhadap Iran akan dimulai pada 29 November.

Presiden Ebrahim Raeisi mengatakan pada hari Kamis bahwa "Seperti yang telah diumumkan Iran sebelumnya, kami tidak akan meninggalkan meja perundingan," menambahkan bahwa Iran menginginkan negosiasi yang berorientasi pada hasil untuk menghapus sanksi AS yang menindas."Kami sama sekali tidak akan mengabaikan tuntutan sah rakyat Iran atau apa yang telah kami katakan dengan jelas tentang pencabutan sanksi yang menindas," kata Presiden Raeisi dalam kunjungan ke provinsi Semnan pada hari Kamis, sehari setelah perunding nuklir dan wakil menteri luar negeri Iran. , Ali Bagheri Kani, mengatakan pada hari Rabu bahwa pembicaraan tentang penghapusan sanksi AS terhadap Iran akan dimulai pada 29 November.Raeisi mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan menunggu hasil negosiasi dan akan bekerja keras untuk menetralisir dampak sanksi."Rakyat Iran selalu mengutuk intimidasi serta intervensi AS di kawasan itu, seperti yang dapat dilihat dalam peristiwa baru-baru ini," tambahnya dalam referensi nyata terhadap tindakan pembajakan AS yang gagal terhadap sebuah kapal tanker minyak Iran di Laut Oman baru-baru ini.Selain itu, presiden Iran juga berbicara dalam pertemuan dengan sekelompok mahasiswa pada Rabu sore dalam rangka peringatan pengambilalihan Den of Spies and Student Day Amerika, dan menyebut hari 4 November (13 Aban) sebagai pengingat. hari-hari besar dan mulia dalam sejarah perjuangan bangsa Iran melawan tirani dalam negeri dan penjajahan asing.“Pergerakan mahasiswa yang tepat waktu pada 13 Aban, yang didasarkan pada pengetahuan mereka yang akurat tentang cita-cita Imam Khomeini, menunjukkan bahwa Revolusi Islam rakyat Iran sedang berjuang secara bersamaan dengan “tirani internal dan hegemoni asing,” kata Presiden, menurut ke situs resmi Kepresidenan Iran.( IT/TGM)