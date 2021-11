UE, AS Mengkonfirmasi Tanggal Yang Ditetapkan Oleh Iran Untuk Memulai Pembicaraan Nuklir

IslamTimes- Setelah negosiator nuklir Iran dan wakil menteri luar negeri, Ali Bagheri Kani, mengatakan pada hari Rabu setelah panggilan telepon dengan Enrique Mora, utusan Uni Eropa yang telah membantu menengahi pembicaraan, bahwa pembicaraan tentang penghapusan sanksi AS terhadap Iran akan dimulai. pada 29 November, UE dan AS mengkonfirmasi tanggal tersebut dalam pernyataan terpisah segera setelahnya.

Uni Eropa dalam sebuah pernyataan dan juru bicara Departemen Luar Negeri AS telah mengkonfirmasi tanggal 29 November untuk memulai pembicaraan nuklir yang ditetapkan oleh Iran pada hari Rabu.Setelah negosiator nuklir Iran dan wakil menteri luar negeri, Ali Bagheri Kani, mengatakan pada hari Rabu setelah panggilan telepon dengan Enrique Mora, utusan Uni Eropa yang telah membantu menengahi pembicaraan, bahwa pembicaraan tentang penghapusan sanksi AS terhadap Iran akan dimulai. pada 29 November, UE dan AS mengkonfirmasi tanggal tersebut dalam pernyataan terpisah segera setelahnya.Uni Eropa (UE) telah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa putaran ketujuh pembicaraan di Wina akan fokus untuk memastikan implementasi penuh dan efektif dari kesepakatan nuklir Iran.Para peserta akan terus membahas "prospek kemungkinan kembalinya Amerika Serikat" ke kesepakatan "dan bagaimana memastikan implementasi penuh dan efektif dari perjanjian oleh semua pihak," kata UE dalam pernyataannya pada hari Rabu.Sementara itu, berbicara kepada wartawan pada hari Rabu, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengkonfirmasi kembalinya Iran ke pembicaraan Wina akhir bulan ini.(IT/TGM)