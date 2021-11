Militer Iran: Tanda-tanda Muncul Di Panggung Global Penurunan Kriminal Amerika

IslamTimes- Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran menandai Hari Nasional Pertarungan Melawan Kesombongan Global, yang jatuh pada 4 November, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Rabu.

Militer Iran telah memperingati ulang tahun pengambilalihan kedutaan AS oleh mahasiswa sebagai simbol perlawanan bangsa terhadap arogansi global dan hegemoni Amerika, dengan mengatakan perkembangan yang terjadi hari ini di kawasan dan di tempat lain di dunia meramalkan penurunan kekuatan Amerika.Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran menandai Hari Nasional Pertarungan Melawan Kesombongan Global, yang jatuh pada 4 November, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Rabu.Dikatakan kesempatan itu adalah simbol dari “penindasan, pencarian kebebasan, perlawanan dan ketekunan” rakyat Iran melawan keserakahan dan kebijakan hegemonik rezim kriminal AS.Empat puluh dua tahun yang lalu pada hari ini, mahasiswa Iran mengambil alih kedutaan Amerika di Teheran, juga dikenal di Iran sebagai “Den of Spionage,” kurang dari setahun setelah Revolusi Islam menggulingkan kediktatoran Pahlavi yang didukung AS pada tahun 1979.Menjelang peringatan itu, Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) merilis rekaman rinci tentang keberhasilannya merebut sebuah kapal Amerika yang telah mencuri pengiriman minyak Iran di Laut Oman yang strategis.(IT/TGM)