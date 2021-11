China Sebut Laporan Pentagon 'Penuh Prasangka'

IslamTimes - Beijing mengecam laporan Departemen Pertahanan AS tentang persenjataan nuklir China sebagai dokumen "penuh prasangka".

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (4/11), juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengklaim bahwa “laporan yang dirilis oleh Departemen Pertahanan AS, seperti laporan serupa sebelumnya, mengabaikan fakta […]” yang berkaitan dengan militer China.Dia menambahkan bahwa Gedung Putih menggunakan laporan itu untuk “membicarakan ancaman nuklir China”, mengecam AS sebagai “sumber ancaman nuklir terbesar di dunia”.Pernyataan itu muncul setelah Pentagon pada hari Rabu merilis laporan tahunannya tentang perkembangan militer dan keamanan, di mana Departemen Pertahanan AS secara khusus berpendapat bahwa China telah memperluas persenjataan nuklirnya jauh lebih cepat daripada yang diantisipasi.Laporan tersebut menegaskan, antara lain, bahwa China “berinvestasi dalam, dan memperluas jumlah platform pengiriman nuklir berbasis darat, laut, dan udara serta membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung ekspansi besar kekuatan nuklirnya”, dan bahwa Beijing juga sedang membangun “triad nuklir”.[IT/r]