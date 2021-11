Pejabat Pentagon Konfirmasi Penyitaan IRGC atas Tanker Minyak

IslamTimes - Seorang pejabat pertahanan AS telah mengkonfirmasi kepada Newsweek minggu lalu penyitaan sebuah kapal tanker minyak oleh pasukan angkatan laut IRGC Iran di Laut Oman.

News Week mengutip seorang pejabat pertahanan AS yang mengkonfirmasi bahwa pasukan Iran menangkap sebuah kapal tanker minyak di Laut Oman pekan lalu, tetapi pejabat ‘segi lima’ itu mengklaim bahwa pasukan angkatan laut AS hanya mengamati insiden itu dan tidak menghadapi IRGC.Namun, video insiden yang dirilis oleh IRGC dengan jelas menunjukkan bahwa kapal perang AS berada di sekitar kapal tanker minyak yang mencoba mencurinya tetapi rencana mereka gagal karena reaksi cepat dan tegas dari pasukan IRGC.[IT/r]