Komandan IRG: AS Produsen Kediktatoran di Dunia; Iran Surga Perdamaian Regional

IslamTimes - Panglima Pengawal Revolusi Islam Iran [IRG], Mayor Jenderal Hossein Salami, menyebut AS sebagai produsen kediktatoran di seluruh dunia, sambil menekankan bahwa Iran mewakili surga perdamaian di kawasan itu.

Dalam sambutannya saat upacara peringatan Hari Nasional Melawan Hegemoni Global, yang diadakan di depan bekas Kedutaan Besar AS di Tehran, yang sekarang disebut sebagai 'Sarang Spionase,' pada hari Kamis (4/11), Salami mengatakan, "Amerika terbiasa menjadi dikalahkan di tangan bangsa Iran, tetapi, mereka belum belajar."Aban 13, yang mengingatkan pada 4 November 1979, adalah hari ketika mahasiswa Iran melawan arogansi dan kekuatan hegemonik Amerika Serikat, dan merebut Kedutaan Besar AS di Tehran."Hari ini adalah hari kemenangan bagi bangsa Iran dan mengalahkan kerajaan terbesar dalam sejarah," kata Salami.Dia menyatakan bahwa pada tanggal 4 November 1979, ketika Amerika Serikat berada di puncak kekuatan politik, militer dan ekonominya dan bangsa Iran belum menciptakan struktur besar kekuatannya saat ini pada awal Revolusi Islam yang gemilang, Revolusi Islam terbentuk di bawah kepemimpinan mendiang Imam Khomeini."Keberanian dan daya tahan dalam suasana hari itu di dunia adalah salah satu fakta sejarah yang paling menakjubkan baik bagi umat manusia maupun bagi bangsa Iran," Salami menggarisbawahi.Berbicara kepada orang-orang revolusioner Tehran yang berpartisipasi dalam rapat umum besar-besaran, Mayor Jenderal Salami mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang besar bagi bangsa Iran.Merujuk pada peringatan perebutan bekas Kedutaan Besar AS di Iran pada 1979, Salami menambahkan bahwa pada hari ini, Amerika Serikat yang merupakan kerajaan terbesar dalam sejarah, telah dikalahkan."Amerika sudah terbiasa dengan kekalahan di tangan rakyat Iran, dia menambahkan bahwa bagaimanapun, mereka belum menerima pelajaran," tambahnya.Salami juga mengecam langkah hegemonik AS untuk memprovokasi perang di dunia, mengatakan bahwa lebih dari 40 perang besar di 40 bagian dunia adalah hasil dari politik AS di dunia."AS telah terlibat dalam perang dengan banyak negara di Eropa, Afrika, Amerika Selatan, Timur Jauh, Asia Barat, dan Rusia," kata Salami, dan "AS mengobarkan perang yang telah menewaskan lebih dari 8 juta orang di dunia." .Dia juga mencatat bahwa 750 pangkalan militer AS di dunia masing-masing mencoba membangun dominasi politik yang meresap di dunia dengan lingkaran pengaruh politik.