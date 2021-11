Menteri Dalam Negeri Taliban Dilaporkan Menjadi Perantara Kesepakatan Damai Sementara Antara Pakistan dan TTP

Temporary peace deal between Pakistan and TTP.jpg

IslamTimes - Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), sebuah cabang dari Taliban Afghanistan, mengatakan ingin menggulingkan pemerintah Pakistan dan menegakkan hukum Islam di negara itu.

TTP telah bertanggung jawab atas lebih dari 1.800 serangan di Pakistan selama dekade terakhir, yang telah merenggut nyawa lebih dari 50 personel keamanan Pakistan sejak Agustus 2021.Menteri Dalam Negeri Taliban Sirajuddin Haqqani, seorang "teroris global" yang ditunjuk AS, telah menengahi gencatan senjata "sementara" antara Islamabad dan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), Dawn melaporkan pada hari Jumat (5/11).Publikasi tersebut mengutip pejabat Pakistan yang mengatakan bahwa “pembicaraan langsung, tatap muka” antara kedua belah pihak telah berlangsung di Provinsi Khost Afghanistan selama dua minggu terakhir.Islamabad telah setuju untuk membebaskan hingga selusin pejuang TTP junior di bawah pengawasannya sebagai bagian dari kesepakatan."Gencatan senjata akan mulai berlaku setelah para tahanan dibebaskan", kata Dawn mengutip pejabat Pakistan.Gencatan senjata sementara akan "dapat diperpanjang", tergantung pada bagaimana hal itu terjadi, kata para pejabat.Semua faksi TTP sedang dibahas dalam diskusi yang sedang berlangsung, kata pejabat Pakistan kepada publikasi tersebut.Laporan berita itu muncul lebih dari sebulan setelah TTP mengumumkan gencatan senjata dengan pasukan keamanan Pakistan di distrik Waziristan Selatan di provinsi Khyber Pakhtunkhwa.Wilayah ini merupakan salah satu sarang militansi TTP di Pakistan.Dalam sebuah wawancara dengan penyiar Turki TRT World pada 1 Oktober, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengungkapkan bahwa pemerintahnya sedang dalam pembicaraan dengan “beberapa” faksi TTP.“Saya pikir beberapa kelompok Taliban Pakistan sebenarnya ingin berbicara dengan pemerintah kami. Anda tahu, untuk beberapa perdamaian, untuk beberapa rekonsiliasi", Khan telah menyatakan.Pengungkapan Perdana Menteri Khan dalam wawancara menarik kritik dari oposisi politik Pakistan, dengan Partai Rakyat Pakistan (PPP) menuduh pemerintah federal "menggosok luka" mereka yang terkena dampak terorisme dan tidak membuat parlemen percaya sebelum memberikan "amnesti" ” kepada TTP.Lagi-lagi PM ingin memberikan amnesti kepada TTP. Apakah dia bertanya kepada parlemen apa pendapat kami tentang itu? Dan apakah dia mendengar tanggapan TTP? https://t.co/cGohBLTvkw — SenatorSherryRehman (@sherryrehman) 1 Oktober 2021TTP ditetapkan sebagai "organisasi teroris terlarang" oleh Departemen Luar Negeri AS pada 2010.Menurut laporan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tahun ini, kelompok itu dipimpin oleh Nur Wali Mehsud dan mendukung Taliban Afghanistan dalam “operasi militer” melawan Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan (ANSF) selama pendudukan AS di Afghanistan.Sementara pangkalannya berada di provinsi Nangarhar Afghanistan, teater operasi utamanya adalah Pakistan.Banyak pejuangnya berasal dari daerah suku yang terletak di sepanjang perbatasan Pakistan-Afghanistan di kedua negara.Selama kunjungan ke Afghanistan pada 21 Oktober, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi meminta Perdana Menteri sementara Taliban Mullah Mohammad Hassan Akhund untuk tidak mengizinkan TTP menggunakan wilayah Afghanistan.Kesepakatan Doha, Kata Pakar Khalid Rahman, ketua lembaga think tank Institute of Policy Studies (IPS) yang berbasis di Islamabad, percaya bahwa kesepakatan damai yang dilaporkan antara TTP dan pemerintah Imran Khan adalah "perkembangan alami" dan dapat dianggap sebagai "tindak lanjut" dari Kesepakatan Doha Februari 2020.“Taliban (Afghanistan) telah setuju untuk mengakhiri dukungannya kepada semua sekutu terorisnya dan tidak mengizinkan tanah Afghanistan digunakan oleh pakaian apa pun yang menargetkan kepentingan asing”, kata tanker pemikir Pakistan itu kepada Sputnik.Namun, dia menambahkan dengan hati-hati bahwa TTP terdiri dari "berlapis-lapis" dan pembicaraan dengan kelompok tersebut harus dilanjutkan.Rahman juga menolak kritik dari partai-partai oposisi yang berpusat pada pembicaraan antara pemerintah dan “teroris”, dengan alasan bahwa negosiasi perdamaian dengan pejuang “pribumi” sangat penting untuk “stabilitas politik” dan “pembangunan ekonomi” negara.“Pemerintah tidak dalam posisi yang kuat seperti tiga tahun lalu ketika baru saja berkuasa. Tidak ada pilihan lain selain bernegosiasi dengan kelompok-kelompok seperti TTP”, menurut think tanker itu.[IT/r]