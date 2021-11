AS Akan Mengejar Masalah Lain Jika Saling Kembali Ke JCPOA

IslamTimes- "Kami terus percaya bahwa saling mengembalikan kepatuhan adalah cara paling efektif untuk mengembalikan program nuklir Iran ke dalam kotak ... Jadi itu adalah langkah pertama," kata Price dalam konferensi pers hariannya, Kamis.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengklaim bahwa dalam kasus mencapai pengembalian timbal balik untuk kepatuhan, AS akan menggunakan JCPOA sebagai dasar untuk menegosiasikan masalah lain yang menjadi perhatian."Kami terus percaya bahwa saling mengembalikan kepatuhan adalah cara paling efektif untuk mengembalikan program nuklir Iran ke dalam kotak ... Jadi itu adalah langkah pertama," kata Price dalam konferensi pers hariannya, Kamis."Jika kami dapat mencapai pengembalian bersama untuk kepatuhan, kami kemudian akan menggunakan JCPOA itu, Rencana Aksi Komprehensif Gabungan, sebagai dasar untuk menegosiasikan apa yang kami miliki - tidak hanya untuk memperpanjang dan memperkuat ketentuan kesepakatan tetapi untuk membahas, dengan cara yang produktif dan mudah-mudahan bermanfaat, masalah-masalah lain yang menjadi perhatian, masalah-masalah yang menjadi perhatian tidak hanya bagi Amerika Serikat tetapi juga menjadi perhatian sekutu dan mitra kita di kawasan ini juga," ungkapnya.Iran dan sisa penandatangan JCPOA telah mengadakan enam putaran pembicaraan sejauh ini tanpa hasil. Kekuatan Barat membuat tuntutan berlebihan selama pembicaraan dan pembicaraan ditunda pada akhir pemerintahan Iran sebelumnya di bawah Rouhani sampai pembentukan pemerintahan baru di Iran di bawah Presiden Ebrahim Raeisi.Pemerintahan Iran yang baru telah berjanji bahwa mereka akan kembali ke pembicaraan Wina jika mereka berorientasi pada hasil dan dapat menghasilkan hasil yang nyata bagi Iran dalam hal penghapusan sanksi dan kepatuhan para pihak oleh ketentuan JCPOA.Presiden AS yang baru Joe Biden telah mengakui bahwa kampanye tekanan maksimum Trump terhadap Iran telah gagal dan berjanji untuk segera kembali ke kesepakatan, tetapi masih melanjutkan kampanye yang sama terhadap Iran.(IT/TGM)