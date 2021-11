Ulama Senior: Iran Tidak Akan Menerima Pembicaraan Dengan Paksaan

IslamTimes- Berbicara dalam khotbah salat Jumat di kampus Universitas Teheran, Hojjatoleslam Seyyed Ahmad Khatami menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA dan pertama-tama harus kembali ke JCPOA untuk memenuhi komitmennya sementara Republik Islam Iran telah memenuhi JCPOA-nya sejak awal pembicaraan nuklir.

Mengacu pada kesepakatan nuklir Iran, JCPOA, pemimpin salat Jumat sementara Teheran mengatakan bahwa Republik Islam Iran tidak menerima pembicaraan atrisi dalam pembicaraan nuklir untuk kebangkitan JCPOA.Berbicara dalam khotbah salat Jumat di kampus Universitas Teheran, Hojjatoleslam Seyyed Ahmad Khatami menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA dan pertama-tama harus kembali ke JCPOA untuk memenuhi komitmennya sementara Republik Islam Iran telah memenuhi JCPOA-nya sejak awal pembicaraan nuklir.Beralih ke pembajakan AS baru-baru ini atas minyak ekspor Iran di Laut Oman, bahwa Angkatan Laut IRGC berhasil menggagalkan langkah jahat Amerika Serikat yang mencuri minyak Iran, pemimpin shalat Jumat Teheran mengatakan bahwa menunjukkan lampu hijau kepada musuh dan bekerja sama dengan mereka adalah contoh kotor dari dosa yang harus dicegah.Saat memperingati Aban 13, Hari Nasional Melawan Kesombongan Global, dia mengatakan bahwa Republik Islam Iran sekali lagi mempermalukan Amerika Serikat di arena internasional dengan menggagalkan tujuan jahatnya yang dirancang untuk melawan Republik Islam Iran.Kedutaan Besar AS di Iran, yang disebut sebagai Den of Spionage' adalah pusat konspirasi melawan Pendirian Islam, katanya dan menekankan bahwa Amerika telah melancarkan konspirasi dan plot melawan bangsa Iran sejak Agustus 1953 dengan cara yang mereka (Amerika) paksakan. perang terhadap Iran oleh mantan Saddam Hussein Irak yang digulingkan pada 1980-1988 tetapi negara mulia Islam Iran menggagalkan semua plot mereka.(IT/TGM)