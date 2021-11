Angkatan Laut Rusia 'Memantau' Kapal Perang AS di Laut Hitam

IslamTimes- “Pasukan dan sarana Armada Laut Hitam telah mulai memantau tindakan kapal komando Gunung Whitney, yang memasuki zona Laut Hitam pada 4 November,” kantor berita TASS mengutip kementerian pertahanan Rusia mengatakan pada hari Kamis.

Kementerian pertahanan Rusia mengatakan sebuah kapal komando angkatan laut AS telah memasuki Laut Hitam dan angkatan laut negara itu telah mulai melacak kapal tersebut ketika ketegangan meningkat atas aktivitas NATO di dekat perbatasan Rusia.“Pasukan dan sarana Armada Laut Hitam telah mulai memantau tindakan kapal komando Gunung Whitney, yang memasuki zona Laut Hitam pada 4 November,” kantor berita TASS mengutip kementerian pertahanan Rusia mengatakan pada hari Kamis.Angkatan Laut AS mengkonfirmasi bahwa USS Mount Whitney berada di wilayah tersebut untuk melakukan apa yang disebutnya operasi maritim rutin dengan sekutu dan mitra NATO.Pada hari Senin, dikatakan bahwa kapal komando amfibi telah tiba di kota Istanbul Turki dan akan segera bergabung dengan kapal destroyer berpeluru kendali USS Porter serta kapal-kapal NATO lainnya di Laut Hitam.Presiden Rusia Vladimir Putin mengkritik aktivitas NATO yang dipimpin AS di dekat perbatasan Rusia dan mengatakan pasukan negaranya dapat mengamati USS Mount Whitney "melalui teropong atau di garis bidik ... sistem pertahanannya."Putin dan pejabat tinggi Rusia lainnya sebelumnya telah memperingatkan bahwa perluasan kegiatan NATO di Ukraina merupakan "garis merah" untuk Moskow.Pada hari Selasa, angkatan laut Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Armada Laut Hitam telah berlatih menghancurkan target musuh tiruan selama latihan di laut di tengah kehadiran kapal perang AS dan pasukan NATO di wilayah strategis.Media Rusia juga melaporkan bahwa sistem pertahanan udara armada telah disiagakan di pangkalannya di kota pelabuhan Novorossiysk dan di Semenanjung Krimea.(IT/TGM)