Pasukan Yaman Rebut Pangkalan Militer Utama di Marib

IslamTimes - Pasukan Yaman dan pejuang sekutu dari Komite Populer telah merebut pangkalan militer utama yang diduduki oleh tentara Saudi yang setia kepada mantan presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi di provinsi strategis Marib yang kaya minyak, dan bergerak lebih dekat ke jantung cadangan energi di daerah tersebut.

Sumber militer lokal, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan pasukan tentara dan sekutu mereka melancarkan serangan intens di distrik al-Jubah Marib, dan berhasil merebut pangkalan Umm Reesh setelah berjam-jam bertempur dengan tentara bayaran Saudi pada hari Jumat (5/11).Sumber menambahkan bahwa pasukan Yaman menyerbu pangkalan militer dari berbagai arah, dan memaksa militan yang didukung Saudi untuk mundur dari daerah tersebut.Mereka mencatat bahwa pangkalan itu mencakup pusat-pusat pelatihan, dan itu adalah benteng terakhir bagi pasukan yang disponsori Saudi di bagian selatan Marib.Sumber selanjutnya mengatakan bahwa penarikan tentara bayaran Saudi dari pangkalan Um Reesh terjadi setelah tentara Yaman dan pejuang Komite Populer menargetkan situs militer dengan rudal balistik dan artileri berat.Jatuhnya Umm Rish berarti mempercepat kemajuan pasukan tentara Yaman dan sekutu mereka menuju wilayah Safar, di mana ladang minyak dan gas provinsi Marib berada.Sumber-sumber militer Yaman menyoroti bahwa bentrokan sengit antara kedua belah pihak berlanjut di beberapa dataran tinggi yang menghadap ke pangkalan al-Khashina.Tidak ada pihak yang berhasil mencetak kemajuan lapangan. Seorang anggota tinggi Dewan Politik Tertinggi Yaman mengecam Amerika Serikat karena menyetujui penjualan rudal udara-ke-udara senilai 650 juta dolar ke Arab Saudi.Mohammed Ali al-Houthi menyatakan bahwa kesepakatan senjata utama dengan kerajaan Teluk menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden sama sekali tidak berkomitmen untuk perdamaian Yaman, dan sebaliknya mendukung perang Saudi di negara Arab yang miskin itu.Dia menekankan dalam sebuah posting yang diterbitkan di halaman Twitter-nya bahwa kesepakatan itu dengan jelas menunjukkan kurangnya keseriusan dan kredibilitas Washington untuk menghentikan serangan gencar yang sedang berlangsung terhadap Yaman, dan akan memperpanjang kelaparan dan penderitaan bangsa Yaman.Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (4/11), Pentagon mengatakan Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui penjualan rudal udara-ke-udara ke Riyadh.Dia menambahkan bahwa perusahaan yang berbasis di Massachusetts Raytheon akan menjadi “kontraktor utama” untuk penjualan AIM-120C-7/C-8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles [AMRAAM] dan peralatan terkait.Penjualan itu terjadi beberapa bulan setelah Biden mengatakan dia akan mengakhiri dukungan AS untuk “operasi ofensif” Arab Saudi di Yaman, termasuk “penjualan senjata yang relevan.”Arab Saudi, yang didukung oleh AS dan sekutu regional, melancarkan perang terhadap Yaman pada Maret 2015, dengan tujuan membawa kembali pemerintahan Hadi ke tampuk kekuasaan dan menghancurkan Ansarullah.Perang telah menyebabkan ratusan ribu orang Yaman menjadi martir, dan jutaan lainnya mengungsi.Itu juga telah menghancurkan infrastruktur Yaman dan menyebarkan kelaparan dan penyakit menular.Angkatan bersenjata Yaman dan Komite Populer telah tumbuh dengan mantap dalam kekuatan melawan penjajah yang dipimpin Saudi, dan membuat Riyadh dan sekutunya terperangkap di negara itu.[IT/r]