Mantan Kepala Intelijen IDF: Israel Dapat Menyerang Iran, Tetapi Bagian yang Sulit Terjadi Setelahnya

American Bomber B1B

IslamTimes - "Israel memiliki kemampuan militer untuk menyerang Iran, masalahnya bukan serangan itu tetapi apa yang terjadi setelahnya. Ada banyak pertimbangan di sini [...] Serangan adalah langkah terakhir setelah semua strategi lain dilakukan".

Tel Aviv telah berulang kali menyuarakan keprihatinan atas program nuklir Iran, yang diklaimnya bertujuan untuk memperoleh senjata nuklir—sesuatu yang dibantah keras oleh Tehran. Zionis Israel telah mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan ini terjadi dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikannya, tanpa merinci masalah tersebut.Bergantung pada bagaimana negosiasi masa depan yang saat ini sedang dipertimbangkan tentang kembalinya Iran ke perjanjian nuklir, Tel Aviv mungkin menghadapi pilihan sulit apakah harus mengambil tindakan terhadap Republik Islam, mantan kepala Direktorat Intelijen Militer IDF, Amos Yadlin, kata dalam sebuah wawancara dengan radio 103FM.Amos Yadlin menekankan bahwa militer Zionis Israel memiliki kemampuan untuk menyerang Iran untuk melumpuhkan program nuklirnya, tetapi mencatat bahwa tantangan terberat bukanlah memukul Teheran, tetapi apa yang terjadi setelahnya.Yadlin tidak merinci tantangan spesifik apa yang akan dihadapi Zionis Israel setelah serangan itu, tetapi Teheran telah berulang kali memperingatkan Tel Aviv bahwa setiap "kesalahan" di pihaknya akan merugikan negara itu.Mantan kepala mata-mata IDF mencatat bahwa kegagalan AS untuk mencapai kesepakatan dengan Iran agar keduanya kembali mematuhi Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA, juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran) akan memaksa Perdana Menteri Israel Naftali Bennett untuk menghadapi pilihan mengenai apa yang harus dia lakukan terhadap Teheran dan program nuklirnya.Iran telah secara bertahap membatalkan komitmennya di bawah JCPOA sejak Mei 2019, sebagai tanggapan atas keluarnya AS dari perjanjian itu pada 2018 dan pengenalan sanksi oleh pemerintahan Trump. Tehran sejak itu meningkatkan pengayaan uraniumnya lebih dekat ke tingkat kelas militer, sambil bersikeras bahwa mereka tidak berusaha membuat nuklir dan hanya ingin AS mencabut sanksi dan kembali ke kepatuhan JCPOA.Terlepas dari perubahan pemerintahan, Washington tidak terburu-buru untuk kembali ke kesepakatan. Itu mengambil bagian dalam pembicaraan di Wina Mei ini, tetapi gagal mencapai titik temu dengan Tehran, yang menuntut agar sanksi dicabut untuk menegosiasikan kembalinya kepatuhan. Baru-baru ini, kedua negara mengumumkan kesediaan mereka untuk kembali ke meja perundingan, dengan Iran menetapkan 29 November sebagai tanggal dimulainya putaran baru pembicaraan.[IT/r]