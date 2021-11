Iran Mengajar AS di Teluk: Kita Harus Menang

Iranian revolutionary guards boat

IslamTimes – Moral Angkatan laut militer AS telah mendapat pukulan telak oleh para pengawal revolusioner Iran.

Seminggu yang lalu, Teluk telah menyaksikan peristiwa yang sangat signifikan ketika militer AS melakukan tindakan agresi dan pembajakan yang mencoba mengambil alih pengiriman minyak Iran menuju Venezuela.Penjaga revolusioner Iran ada di sana untuk merespons dengan cepat dan mereka menyerbu kapal dan mengarahkannya ke perairan Iran dan dengan demikian menyabotase agresi AS dan membuat militernya malu dan terhina.Ini bukan pertama kalinya pasukan Iran merespons agresi AS dengan cepat dan efisien.Faktanya, tidak ada catatan sejarah yang mencatat tentang kekuatan regional yang berdiri di pihak Amerika dan mencegah mereka melakukan tindakan pembajakan mereka.Republik Islam Iran memegang teguh sejarah gemilang dalam menghadapi dan menentang Amerika di kawasan itu meskipun secara efisien.Ini menimbulkan pertanyaan nyata tentang kekuatan militer Iran yang meningkat dan kesiapannya untuk menantang Amerika.Iran telah melakukan reaksi yang jelas terhadap pasukan Amerika baik di Suriah, Irak atau di laut lepas.Ini menambah pujian pada posisi asli Tehran dalam menentang hegemoni AS di kawasan dan dunia. Keputusan pengiriman minyak ke Venezuela yang sudah berlangsung cukup lama merupakan contoh dari niat Iran untuk mematahkan pengepungan AS terhadap Caracas.Iran telah mengambil langkah serupa untuk meringankan penderitaan dan meringankan krisis orang-orang di bawah pengepungan AS di Suriah dan Lebanon.Washington menyebabkan banyak kerusakan pada ekonomi negara, memberlakukan pengepungan dan sanksi pada orang, negara, entitas, dan bahkan individu. Sanksi tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak didasarkan pada dasar hukum apa pun, oleh karena itu Washington dengan arogansinya yang terkenal tidak merasa berkewajiban untuk memberikan penjelasan apa pun atau memberikan bukti apa pun untuk mendukung blokade atau kampanyenya.Di sini, penting untuk menyoroti perlunya melawan tindakan penindasan keras dan keras Washington dengan menciptakan badan hukum dunia yang dapat meminta pertanggungjawaban Washington atas kejahatannya terhadap kemanusiaan dalam hal ini.Lebih penting lagi, bahwa banyak pemerintah, organisasi internasional, komunitas hak asasi manusia, mengambil inisiatif dan mulai menghancurkan pengepungan AS di negara-negara yang terkena dampak dan menjadi sasaran. Apa yang terjadi di Irak karena pengepungan AS tidak boleh dibiarkan terjadi lagi, dan apa yang terjadi di Yaman saat ini harus segera dihentikan.Apa yang dilakukan Iran adalah pencapaian nyata, pencapaian yang sama dengan kemenangan melawan Washington. Bukan tindakan sederhana untuk melawan AS dan mematahkan pengepungan Washington di sana-sini. Ini memberikan contoh bagi pemerintah lain untuk melakukan hal yang sama, dan memberikan harapan kepada orang-orang di seluruh dunia pelajaran yang sangat baik bahwa AS dan agresi militer dan ekonominya bukanlah nasib yang tidak dapat diubah, tetapi tantangan yang dapat dan harus ditangani dengan benar.Iran memberikan pelajaran lagi ke seluruh dunia, begitu Anda memutuskan untuk menghadapi dan melawan permusuhan Washington, Anda bisa, dan Anda juga bisa menang melawannya, pasti.[IT/r]