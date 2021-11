«Israel» Mempertimbangkan Penjualan Sistem Iron Dome ke Maroko untuk Digunakan Melawan Aljazair

Israel Iron Dome Systems.jpg

IslamTimes - Entitas Zionis "Israel" dilaporkan telah menjangkau Maroko atas kemungkinan menjual sistem rudal Iron Dome, hampir setahun setelah rezim Tel Aviv dan negara Afrika Utara itu menormalkan hubungan diplomatik dalam kesepakatan yang ditengahi oleh mantan presiden AS Donald Trump.

Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh surat kabar Maroko berbahasa Prancis Le Desk, Rafael Advanced Defense Systems, yang telah mengembangkan sistem tersebut, telah menyatakan minatnya untuk memasok perangkat keras militer ke Maroko.Laporan tersebut menegaskan bahwa sistem rudal Iron Dome, yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket jarak pendek dan peluru artileri, akan memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap situs militer sensitif Maroko.Surat kabar harian Spanyol La Razon melaporkan pada hari Kamis bahwa Aljazair telah mengerahkan rudal di dekat perbatasannya dengan Maroko, setelah pembunuhan tiga orang Aljazair dalam serangan udara awal pekan yang Aljazair katakan Maroko dilakukan terhadap daerah perbatasan antara Mauritania dan wilayah yang disengketakan Sahara Barat.."Pada 1 November ... tiga warga negara Aljazair menjadi sasaran pembunuhan pengecut dalam pemboman barbar truk mereka saat mereka bepergian antara ibukota Mauritania, Nouakchott, dan Ouargla," kata kantor presiden Aljazair dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.“Beberapa faktor menunjukkan bahwa pasukan pendudukan Maroko di Sahara Barat melakukan pembunuhan pengecut ini dengan persenjataan canggih,” tambahnya, memperingatkan bahwa tindakan tersebut “tidak akan dibiarkan begitu saja.”Pemerintah Maroko belum memberikan komentar.Selama beberapa dekade, hubungan antara Maroko dan Aljazair diwarnai dengan ketegangan.Perbatasan antara kedua negara telah ditutup sejak tahun 1994.Delapan puluh persen Sahara Barat dikuasai oleh Maroko, yang menganggap wilayah itu sebagai miliknya.Aljazair mendukung Front Polisario, yang mencari kemerdekaan untuk wilayah yang disengketakan.Setelah insiden di dekat perbatasan antara Sahara Barat dan Mauritania tahun lalu, Polisario menyatakan gencatan senjata tiga dekade melawan Maroko “batal dan tidak berlaku.”Entitas dan Maroko sepakat pada 10 Desember 2020 untuk menormalkan hubungan dalam kesepakatan yang ditengahi dengan bantuan pemerintahan Trump, menjadikan negara Afrika Utara itu negara Arab keempat tahun lalu yang mencapai kesepakatan normalisasi dengan rezim tersebut.Yang lainnya adalah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan.Trump menyegel perjanjian dalam panggilan telepon dengan Raja Maroko Mohammed VI.Sebagai bagian dari perjanjian, presiden AS setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat, yang telah menjadi pusat perselisihan dengan negara tetangga Aljazair.Kementerian Luar Negeri Aljazair kemudian menolak sikap Trump, dengan mengatakan keputusan AS “tidak memiliki efek hukum karena bertentangan dengan resolusi PBB, terutama resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Sahara Barat.”Front Polisario yang didukung Aljazair dan pro-kemerdekaan juga telah menolak "dalam istilah terkuat" sikap Trump di wilayah Gurun Sahara Barat yang disengketakan, yang menyatakan bahwa presiden AS yang akan keluar berusaha untuk memberikan kepada Maroko "apa yang bukan miliknya."Perjanjian dengan entitas Zionis “Israel” itu juga menuai kecaman dari Palestina.[IT/r]