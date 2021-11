Washington Mengulangi Klaim Tentang Kesiapan Untuk Pembicaraan JCPOA

IslamTimes- Amerika Serikat siap untuk kembali ke pembicaraan tentang kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA, tetapi Teheran belum menunjukkan kesediaan untuk melakukannya, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan kepada CNN, menurut situs berita Sputnik berbahasa Farsi. pada hari Minggu.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengklaim pada hari Minggu bahwa Washington siap untuk pembicaraan JCPOA sambil mengulangi klaim bahwa Teheran tidak siap.Amerika Serikat siap untuk kembali ke pembicaraan tentang kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA, tetapi Teheran belum menunjukkan kesediaan untuk melakukannya, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan kepada CNN, menurut situs berita Sputnik berbahasa Farsi. pada hari Minggu.Sullivan menambahkan bahwa negaranya bekerja sama dengan mitra dan sekutunya untuk mempersiapkan kondisi yang diperlukan untuk pembicaraan.Dia lebih lanjut menegaskan kembali klaim bahwa Amerika Serikat siap untuk kembali ke meja perundingan dan terus bekerja pada masalah ini.Klaim Washington tentang kesiapan untuk pembicaraan tentang Iran datang pada saat pemerintahan AS saat ini di bawah Joe Biden masih melanjutkan Kampanye Tekanan Maksimum yang sama terhadap Iran yang dilancarkan oleh pemerintahan Donald Trump sebelumnya setelah penarikan tidak sah dari JCPOA pada Mei 2018 .Iran dan sisa penandatangan JCPOA yang dikenal sebagai P4+1 dengan keterlibatan tidak langsung Amerika Serikat telah mengadakan enam putaran pembicaraan sejauh ini tanpa hasil. Kekuatan Barat membuat tuntutan berlebihan selama pembicaraan dan pembicaraan dihentikan di tengah perubahan pemerintahan di Iran.Wakil menteri luar negeri Iran dan perunding top baru mengatakan Rabu lalu bahwa pembicaraan tentang penghapusan sanksi AS terhadap Iran akan dimulai pada 29 November.(IT/TGM)