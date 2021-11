AS Berusaha Untuk Bergabung Dengan Penyelidikan Irak Atas Serangan Terhadap Pejabat Irak

IslamTimes- Militer Irak mengatakan pada hari Minggu bahwa Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi selamat dari upaya pembunuhan setelah pesawat tak berawak sarat dengan bahan peledak menargetkan kediamannya di ibukota, Baghdad.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan bahwa Washington mengutuk keras upaya pembunuhan terhadap Perdana Menteri Irak, mengklaim bahwa negara itu siap membantu Irak dalam penyelidikan.Militer Irak mengatakan pada hari Minggu bahwa Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi selamat dari upaya pembunuhan setelah pesawat tak berawak sarat dengan bahan peledak menargetkan kediamannya di ibukota, Baghdad.Sementara Komando Operasi Gabungan Irak mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sistem pertahanan C-RAM kedutaan AS tidak diaktifkan selama upaya pembunuhan yang mencurigakan, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Washington mengutuk keras serangan itu dan siap membantu Irak dengan penyelidikan serangan itu."Kami lega mengetahui Perdana Menteri tidak terluka," kata Price dalam sebuah pernyataan, TASS melaporkan."Tindakan terorisme yang nyata ini, yang kami kutuk keras, diarahkan ke jantung negara Irak", kata pernyataan itu."Kami berhubungan dekat dengan pasukan keamanan Irak, dan telah menawarkan bantuan kami saat mereka menyelidiki serangan ini," tambahnya.(IT/TGM)