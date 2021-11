Sindrom China: Trump Mengklaim Beijing 'Akan Mengambil Alih' Pangkalan Udara Bagram

IslamTimes - Mantan Presiden Donald Trump telah mengulangi klaim bahwa China akan mengambil alih Pangkalan Udara Bagram setelah "penyerahan" Presiden Joe Biden dari Afghanistan kepada Taliban.

Bulan lalu, duta besar China untuk Afghanistan menolak laporan di media AS dan Inggris yang menuduh bahwa pesawat China beroperasi di Pangkalan Udara Bagram Afghanistan – fasilitas luas di utara Kabul yang pernah menampung puluhan ribu tentara AS dan NATO.Pasukan AS mengevakuasi Bagram pada Juli, hanya beberapa minggu sebelum Taliban merebut ibu kota Afghanistan.“Mereka tidak berbicara tentang penarikan lagi. Mereka tidak membicarakannya dengan sengaja. Itu sangat buruk sehingga membunuh [Biden]. Dua, tiga hari setelah itu berakhir, mereka bahkan berhenti menyebutkannya,” kata Trump, berbicara kepada Fox News pada hari Minggu (7/11).Trump bersikeras bahwa jika dia menjadi presiden, AS akan menahan Bagram dan Fasilitas Penahanan Parwan – penjara militer di pangkalan yang berisi ribuan tahanan jihadis.“Kami akan mempertahankan Bagram karena berada di sebelah China. Dan jaraknya satu jam dari fasilitas nuklir mereka, dan kami menyerah juga," kata Trump.“Dan sekarang China akan mengambil alih Bagram, menurut saya.”Mantan presiden itu tidak merinci "fasilitas nuklir" mana yang dia maksud. Bagram terletak sekitar 40 km utara Kabul, dan sekitar 525 km barat daya perbatasan China.Pembangkit listrik tenaga nuklir Cina terdekat terletak di Fangchenggang, China, lebih dari 4.000 km ke tenggara Afghanistan.Republik Rakyat juga diketahui memiliki senjata nuklir di dataran tinggi Tibet di Amdo, dan Institut Teknologi Nuklir Barat Laut beroperasi di Malan, Xinjiang, sekitar 1.800 km dari Bagram.[IT/r]