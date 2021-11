Iran Menuntut Jaminan bahwa AS Tidak Akan Meninggalkan Kesepakatan Nuklir Lagi

IslamTimes - AS harus meyakinkan Iran bahwa mereka tidak akan meninggalkan kesepakatan nuklir dengan Tehran lagi jika itu dihidupkan kembali, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, menuntut Washington juga mencabut sanksi.

Berbicara pada hari Senin (8/11) , juru bicara Kementerian Luar Negeri Said Khatibzadeh mengatakan Washington "harus menjamin bahwa tidak ada pemerintahan di Amerika Serikat yang mengolok-olok dunia dan hukum internasional dan tidak mengulangi perilaku ini" untuk menarik diri dari perjanjian.Khatibzadeh juga menegaskan kembali tuntutan lain ke Gedung Putih – “mereka harus mencabut sanksi yang menindas sepenuhnya dan efektif.”“Iran tidak akan menghentikan tindakan kompensasinya sampai yakin bahwa sanksi AS akan dicabut secara efektif dan dapat diverifikasi dengan jaminan yang diperlukan dan objektif,” juru bicara itu memperingatkan.Komentar Khatibzadeh muncul setelah negosiator nuklir utama Iran, Ali Bagheri Kani, mengkonfirmasi pekan lalu bahwa diskusi untuk mengubah perjanjian akan dilanjutkan pada 29 November di Wina.Pembicaraan tentang menghidupkan kembali Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) yang hancur telah terhenti sejak Agustus, ketika Presiden Ebrahim Raisi menjabat.Pakta tersebut, yang awalnya ditandatangani bersama pada tahun 2015 antara Iran, China, Prancis, Rusia, Inggris, AS, dan Jerman, menawarkan kepada Tehran pencabutan sanksi internasional jika negara itu menghentikan program pengembangan nuklirnya.Presiden AS saat itu Donald Trump, bagaimanapun, menarik Washington keluar dari perjanjian pada 2018 dan memukul Iran dengan sanksi yang melumpuhkan.Sebagai tanggapan, Tehran mulai meningkatkan pengayaan uraniumnya di atas tingkat yang diizinkan berdasarkan perjanjian tersebut.Pemerintahan Joe Biden telah menyatakan minatnya untuk kembali ke perjanjian, tetapi enggan mengindahkan tuntutan Iran agar sanksi dicabut terlebih dahulu untuk memungkinkan dimulainya kembali pembicaraan.[IT/r]