AS Perlu Bekerja Sama Dengan Rusia, China, Dan Iran Di Afghanistan

Perwakilan Khusus AS yang baru untuk Afghanistan Thomas West mengatakan bahwa negaranya perlu bekerja dengan Rusia, Cina, Pakistan, dan Iran serta negara-negara Asia Tengah terkait Afghanistan.Menurut situs berbahasa Arab Sputnik, Thomas West, utusan khusus AS untuk Afghanistan, mengatakan Senin bahwa negaranya percaya itu harus bekerja dengan Iran, Rusia, Cina, Pakistan, dan negara-negara Asia Tengah di Afghanistan.Diplomat AS menambahkan Washington sedang mempersiapkan putaran baru pembicaraan dengan Taliban tetapi belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pembicaraan itu.Diplomat itu juga akan mengunjungi Rusia, Pakistan, dan India dalam waktu dekat.West akan berada di Moskow pada 15 November, Kementerian Luar Negeri Rusia mengkonfirmasi hal itu, menurut saluran telegram Sputnik dalam bahasa Inggris.Sementara itu, lanjutnya, Amerika Serikat tidak memiliki rencana serius untuk membuka kembali kedutaan besarnya di Kabul.(IT/TGM)