Menlu Iran Dan Jerman Membahas Hubungan Bilateral, JCPOA Via Telepon

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian dan timpalannya dari Jerman Heiko Maas mengadakan percakapan telepon pada hari Senin untuk membahas hubungan bilateral, JCPOA, dan penghapusan sanksi AS yang menindas yang dikenakan terhadap Iran.Kementerian Luar Negeri Jerman mengumumkan di akun Twitter-nya bahwa panggilan itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Jerman dan dimulainya kembali pembicaraan Wina pada akhir November menjadi inti pembicaraan yang diadakan antara kedua belah pihak.Tanpa menyebutkan kelambanan negara-negara Eropa untuk ketidakpatuhan terhadap komitmen JCPOA dan pihak mana yang harus mengambil tindakan untuk secara tepat menerapkan perjanjian dan mencabut sanksi yang menindas dan kejam, pesan tersebut menetapkan bahwa tujuan Jerman adalah negosiasi untuk kebangkitan kembali JCPOA untuk mencapai kesimpulan. sehingga JCPOA dapat segera diimplementasikan kembali secara penuh.Kesepakatan nuklir penting ditandatangani antara Iran dan enam kekuatan utama dunia di ibu kota Austria Wina pada 14 Juli 2015, dan dikonfirmasi setelah satu minggu dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.Mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018 secara sepihak dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran.Sebagai bagian dari tindakan perbaikan yang diambil oleh Iran di tengah ketidakpedulian pihak JCPOA untuk melanjutkan pelanggaran AS terhadap JCPOA, Iran menghentikan implementasi sukarela dari Protokol Tambahan.Iran telah berulang kali menyatakan bahwa jika pihak lain yang terlibat dalam pembicaraan nuklir memutuskan untuk melaksanakan kewajiban JCPOA mereka, langkah-langkah untuk mengurangi kewajiban JCPOA negara itu akan dapat dibalik.(IT/TGM)