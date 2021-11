China Membuat Mockup Kapal Angkatan Laut AS di Area yang Digunakan Untuk Latihan Target Rudal

IslamTimes - Militer China membuat maket dalam bentuk kapal induk Angkatan Laut AS dan kapal perang AS lainnya, sebagai target pelatihan, di gurun Xinjiang, gambar satelit oleh Maxar menunjukkan pada hari Minggu (7/11).

Maket ini mencerminkan upaya China untuk membangun kemampuan anti-kapal induk, khususnya melawan Angkatan Laut AS, karena ketegangan tetap tinggi dengan Washington atas Taiwan dan Laut China Selatan.Gambar satelit menunjukkan garis besar skala penuh dari kapal induk AS dan setidaknya dua kapal perusak rudal kelas Arleigh Burke telah dibangun di tempat yang tampaknya menjadi kompleks jangkauan target baru di Gurun Taklamakan.Gambar-gambar itu juga menunjukkan sistem rel selebar 6 meter dengan target seukuran kapal terpasang di atasnya, yang menurut para ahli dapat digunakan untuk mensimulasikan kapal yang bergerak.Program rudal anti-kapal China diawasi oleh Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat [PLARF].Kementerian pertahanan China tidak segera menanggapi permintaan komentar.Tes di laut mungkin menunjukkan “China masih jauh dari menciptakan ASBM yang akurat," kata Collin Koh, seorang peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura."Saya tidak berpikir target gurun akan menjadi tahap akhir. Ini dimaksudkan untuk penyempurnaan lebih lanjut."Uji coba rudal balistik anti-kapal di gurun tidak akan mencerminkan kondisi realistis lingkungan laut, yang dapat memengaruhi sensor dan penargetan, tetapi akan memungkinkan China untuk melakukan uji coba dengan lebih aman, kata Koh.[IT/r]