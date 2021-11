Amir Abdollahian: Iran Terus Perkuat Kekuatan Pertahanan

IslamTimes - Diplomat top Iran Hossein Amir Abdollahian menggarisbawahi bahwa peningkatan kekuatan pertahanan adalah hak yang tidak dapat dicabut dari negaranya, mengatakan bahwa Tehran akan lebih mengembangkan alat pertahanannya terlepas dari tekanan dan sanksi AS.

Amir Abdollahian membuat pernyataan dalam percakapan telepon dengan rekannya dari Prancis Jean-Yves Le Drian pada hari Selasa (9/11).Dia menyatakan bahwa pemerintah Iran mengadopsi pendekatan pragmatis dan berorientasi pada hasil baik dalam hubungan bilateral dan dalam pembicaraan nuklir, dan menyatakan harapan bahwa konsultasi Tehran-Paris akan mengarah pada kemajuan praktis kerjasama antara negara-negara.Dia juga mengumumkan kesiapan Iran untuk mengembangkan hubungan bilateral dengan Prancis di berbagai bidang berdasarkan saling menghormati dan kepentingan bersama.Amir Abdollahian juga menunjuk kebisuan troika Eropa terhadap tuntutan ekstensif AS, menggambarkan AS bertanggung jawab atas situasi kesepakatan nuklir saat ini.Iran ingin mencapai kesepakatan yang baik, tetapi ini memerlukan beberapa syarat, termasuk anggota Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) lainnya harus memenuhi komitmen mereka, dan sanksi harus dicabut secara efektif, tambahnya.Amir Abdollahian menyebut program pertahanan Iran sebagai hak berdaulat negara mana pun, menambahkan bahwa terlepas dari perilaku AS yang tidak konstruktif dalam menjatuhkan sanksi, Iran akan terus meningkatkan kekuatan pertahanannya dengan sekuat tenaga.Le Drian, pada bagiannya, mengatakan bahwa Paris mendukung kembalinya semua pihak ke JCPOA, menambahkan bahwa negaranya akan melakukan segala upaya untuk melakukannya.Dia juga mengungkapkan harapan bahwa pembicaraan yang akan datang di Wina akan mencapai kemajuan pesat.Amir Abdollahian juga pada Senin (8/11) malam dalam percakapan telepon dengan timpalannya dari Jerman Heiko Maas menyalahkan Washington atas masalah dan non-implementasi dari kesepakatan nuklir.Pemerintah AS adalah penyebab utama dalam menciptakan situasi saat ini dalam masalah terkait JCPOA, kata Amir Abdollahian selama pembicaraan telepon yang diprakarsai oleh Maas.Penarikan pemerintah AS dari JCPOA pada Mei 2018 dan kelambanan tiga negara Eropa yang terlibat dalam pembicaraan nuklir, termasuk Inggris, Prancis dan Jerman, telah meningkatkan ketidakpercayaan secara signifikan, tambahnya.Oleh karena itu, pencabutan sanksi yang dijatuhkan terhadap Iran secara menyeluruh adalah sebuah kebutuhan, Amir Abdollahian menggarisbawahi.Dia juga menekankan perlunya pihak-pihak Eropa untuk menahan diri dari membuat pernyataan provokatif, mencatat bahwa penggunaan bahasa kekuatan dan ancaman oleh AS pada pembicaraan nuklir tidak dapat membantu memecahkan masalah dan setiap komentar yang tidak akurat dan tidak benar dapat membahayakan upaya yang sedang berlangsung.Maas, pada bagiannya, mengatakan bahwa Berlin memahami ketidakpercayaan Iran terhadap pihak lain, menambahkan bahwa Jerman akan melakukan yang terbaik untuk membawa AS kembali ke JCPOA.[IT/r]