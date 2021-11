Panglima Angkatan Darat: Iran Menargetkan Kepentingan Musuh Dimanapun Ketika Diperlukan

IslamTimes - Komandan Angkatan Darat Iran Mayor Jenderal Abdolrahim Mousavi memperingatkan musuh agar tidak mengancam keamanan dan kepentingan Iran atau menunggu tanggapan tak terduga negara itu.

Jenderal Mousavi membuat pernyataan di akhir latihan perang besar-besaran Zolfaqar-1400 Angkatan Darat pada hari Selasa (9/11).Ditanya oleh wartawan apakah peningkatan kemampuan militer Iran menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangga, dia menjawab, “Tidak seperti itu sama sekali. Sejarah kita menunjukkan bahwa kita bukan orang yang agresif dan invasi. Upaya dan latihan kami semuanya ditujukan untuk membela cita-cita kami dan negara kami.”“Tapi jangan salah; musuh harus tahu bahwa jika mereka mengancam kepentingan kita, tanggapan kita tidak akan terbatas pada perbatasan. Jika mereka mengancam kepentingan kami, kami mengancam kepentingan mereka di mana pun ketika diperlukan,” kata Jenderal Mousavi.Sebaliknya, lanjutnya, “kami membawa keamanan ke negara-negara regional dan saudara-saudara kami”.Jenderal Mousavi juga memuji latihan Zolfaqar-1400 sebagai “salah satu latihan gabungan paling sukses dari Angkatan Darat Republik Islam Iran”, yang melibatkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Pertahanan Udara.Dia menambahkan bahwa fitur yang paling menonjol dari latihan tersebut termasuk peningkatan sistem komando dan kontrol, peningkatan kualitas dan kuantitas drone, dan penggunaan peluru pintar serta evaluasi sistem, taktik, metode, pelatihan dan komunikasi yang berhasil, serta koordinasi dan sinergi yang sangat baik. antara empat cabang Angkatan Darat Iran.“Tentu hasil utama dari setiap latihan dan latihan adalah untuk meningkatkan kesiapan tempur, dominasi, dan penguasaan semua peserta tentang misi,” katanya.Selain itu, panglima Angkatan Darat menekankan bahwa bangsa Iran yang mandiri dan Angkatan Bersenjata mampu mempertahankan integritas teritorial negara itu, dan menambahkan bahwa AS dan Eropa tidak akan dapat membentuk koalisi di wilayah tersebut.“Negara-negara ini sendiri adalah sumber terorisme dan ketidakamanan. Di mana pun mereka menginjakkan kaki di dunia, mereka [pertama] mengubahnya menjadi tempat yang tidak aman dan kemudian melarikan diri, meninggalkan masalah dan ketidakstabilan bagi orang-orang di negara itu,” kata Jenderal Mousavi.Jenderal atas menjelaskan bahwa mereka yang mengundang orang asing ke negara mereka dengan maksud meminjam keamanan dari mereka harus tahu bahwa kekuatan arogan dan mendominasi hanya setelah menjaga kepentingan mereka sendiri."Republik Islam Iran selama beberapa tahun terakhir telah membuktikan bahwa dia dapat dengan kuat menjadi pencetus membangun keamanan regional," katanya.Lebih lanjut Jenderal Mousavi menggarisbawahi bahwa negara-negara kawasan dapat bergandengan tangan untuk menjaga keamanan kawasan melalui aliansi dan kerja sama regional, tanpa bergantung pada pihak asing.Karena sejarah menunjukkan bahwa orang asing tidak akan membawa keamanan abadi bagi siapa pun, melainkan hanya membawa “ketidakamanan, ketergantungan, kesengsaraan, dan kehinaan bagi negara-negara sasaran”, katanya.Tentara Iran dalam sebuah upacara Selasa pagi mengakhiri latihan militer bersama, yang dijuluki Zolfaqar 1400, di wilayah Makran di bagian selatan negara itu setelah mencapai semua tujuan yang direncanakan. Angkatan Darat telah memulai fase utama latihan gabungan Zolfaqar 1400 pada hari Minggu dengan pembom F-4 Angkatan Udara menghancurkan target darat dengan rudal yang dioptimalkan.Pembom F-4 Angkatan Udara Iran melakukan penerbangan jarak jauh dari pangkalan mereka ke zona umum latihan dan melakukan operasi pengisian bahan bakar udara dari pesawat tanker, menghancurkan target darat musuh hipotetis dengan rudal yang dioptimalkan, termasuk rudal udara-ke-permukaan generasi baru yang dioptimalkan di zona umum wargames.Fase utama latihan bersama dimulai dengan partisipasi infanteri, unit lapis baja dan mekanis Angkatan Darat Angkatan Darat, sistem pertahanan Angkatan Pertahanan Udara, dan kapal permukaan angkatan laut dengan dukungan pesawat tempur dan drone Angkatan Udara Angkatan Darat di zona umum Pantai Makkah.Rudal jelajah buatan Angkatan Darat Iran menghancurkan beberapa target permukaan dan kapal selama hari kedua latihan Zolfaqar 1400 pada hari Senin (8/11).“Dalam tahap latihan ini, rudal jelajah Iran, Qader, ditembakkan dari platform taktis rudal pantai-ke-laut Angkatan Laut Angkatan Laut di pantai Makran dan mengenai kapal yang berjarak 200 km,” Juru Bicara latihan Laksamana Muda Seyed Mahmoud Mousavi mengatakan.Juga, penghancuran target permukaan oleh rudal jelajah Nasr yang ditembakkan dari peluncur rudal Angkatan Laut adalah latihan lain yang dilakukan dalam tahap wargames ini, tambahnya.Sementara itu, rudal jelajah jarak jauh Qadir buatan Iran menghancurkan target permukaan yang berjarak 300 km dari kapal perang peluncur rudal.“Kemampuan unik, termasuk hulu ledak efektif dengan daya ledak tinggi serta kemampuan untuk menahan peperangan elektronik musuh, adalah salah satu fitur rudal jelajah Angkatan Laut, yang terbukti efektif dalam latihan ini,” kata Laksamana Muda Mousavi.Sementara itu, Angkatan Pertahanan Udara Angkatan Darat Iran menemukan dua pesawat tak berawak AS terbang di daerah FIR dan ADIZ (Zona Identifikasi Pertahanan Udara) negara itu selama latihan Zolfaqar 1400, dan memaksa mereka untuk meninggalkan wilayah tersebut. Drone MQ-9 dan RQ4 buatan AS yang telah memasuki area FIR dan ADIZ (Zona Identifikasi Pertahanan Udara) Iran dicegat oleh Pertahanan Udara Angkatan Darat Iran selama latihan bersama Angkatan Darat.Pesawat tak berawak milik negara-negara trans-regional, mengubah rute mereka dari mendekati perbatasan Republik Islam Iran setelah menerima peringatan dan dicegat oleh sistem Pertahanan Udara Iran.Zolfaqar 1400 wargames menjadi perhatian utama pasukan trans-regional, khususnya AS, sejak awal latihan, dan drone MQ-9 dan RQ4 Amerika dimaksudkan untuk mendapatkan informasi di sekitar latihan militer.[IT/r]