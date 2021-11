Mahkamah Agung AS Mendengar Argumen dalam Kasus Hak Sipil Muslim

IslamTimes - Mahkamah Agung Amerika Serikat mendengar argumen dalam kasus yang melibatkan tiga pria Muslim dari California yang menuduh FBI secara ilegal melakukan pengawasan terhadap mereka setelah serangan 11 September 2001.

Pengadilan tinggi negara itu telah diminta untuk memutuskan apakah akan mengizinkan gugatan pria itu untuk maju di tengah penentangan dari FBI, yang mengklaim itu tidak dapat dituntut karena diskriminasi agama karena hal itu dapat mengungkapkan rahasia negara.Muslim Amerika di seluruh AS menuduh FBI secara sistematis melanggar hak konstitusional mereka dengan memata-matai mereka setelah 9/11, tetapi hanya ada sedikit kesempatan untuk menantang perilaku FBI di pengadilan karena hal itu dilakukan secara rahasia.Hakim Mahkamah Agung Konservatif Neil Gorsuch pada hari Senin mempertanyakan argumen pemerintah AS bahwa FBI harus diizinkan untuk mendapatkan pemberhentian kasus sambil juga merahasiakan buktinya.“Di dunia di mana negara keamanan nasional tumbuh lebih besar setiap hari, itu adalah kekuatan yang cukup besar,” kata Gorsuch.Gugatan tersebut berfokus pada periode 14 bulan pada tahun 2006 dan 2007 ketika FBI membayar seorang informan bernama Craig Monteilh untuk mengumpulkan informasi tentang Muslim sebagai bagian dari penyelidikan kontraterorisme pasca-9/11.Monteilh bertemu dengan Muslim di California selatan, mengadopsi nama Muslim dan mengatakan dia ingin masuk Islam, menurut dokumen pengadilan, sementara juga merekam percakapan dan melakukan pengawasan.Sheikh Yassir Fazaga, seorang imam di Orange County Islamic Foundation di Mission Viejo, dan Ali Uddin Malik dan Yasser Abdelrahim, keduanya jemaah di Islamic Center of Irvine di Irvine, California, mengajukan gugatan tersebut.Orang-orang tersebut, yang diwakili oleh pengacara dari American Civil Liberties Union dan lainnya, mengatakan diskriminasi agama dan pelanggaran hak-hak lain, mengatakan bahwa mereka dan ratusan lainnya dimata-matai semata-mata karena keyakinan mereka.Pengadilan distrik AS menolak kasus tersebut setelah pemerintah AS mengatakan mengizinkannya untuk maju dapat mengungkapkan “rahasia negara”, menyetujui bahwa melanjutkan kasus tersebut akan “sangat berisiko pengungkapan informasi rahasia.”Tetapi Pengadilan Banding Sirkuit AS Kesembilan di San Francisco membalikkan keputusan pada tahun 2019, dengan mengatakan pengadilan yang lebih rendah pertama-tama harus secara pribadi memeriksa bukti yang menurut pemerintah adalah rahasia negara.[IT/r]