Iran Akan Mengembangkan Kekuatan Pertahanannya Terlepas Dari Sanksi AS

Menteri Luar Negeri Iran menyebut program pertahanan Iran sebagai hak berdaulat negara mana pun, menambahkan bahwa Iran akan terus meningkatkan kekuatan pertahanannya dengan sekuat tenaga, terlepas dari sanksi AS.Berbicara dalam percakapan telepon dengan timpalannya dari Prancis Jean-Yves Le Drian, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian berbicara tentang berbagai masalah, termasuk hubungan bilateral dan Pembicaraan Wina.Di awal pembicaraan ini, Menlu Prancis menanyakan tentang kondisi kesehatan Menlu Iran dan mendoakannya agar cepat sembuh.Amir-Abdollahian juga mengucapkan terima kasih karena telah menanyakan kondisi kesehatannya.Menyatakan bahwa pemerintah Iran mengadopsi pendekatan pragmatis dan berorientasi pada hasil baik dalam hubungan bilateral dan dalam pembicaraan nuklir, Amir-Abdollahian menyatakan harapan bahwa konsultasi Teheran-Paris akan mengarah pada kemajuan praktis kerja sama antar negara.Dia juga menyatakan kesiapan Iran untuk mengembangkan hubungan bilateral dengan Prancis di berbagai bidang berdasarkan saling menghormati dan kepentingan bersama.Di tempat lain dalam sambutannya, mengacu pada keheningan troika Eropa terhadap pemborosan AS, ia menganggap AS bertanggung jawab atas situasi JCPOA saat ini.Menteri Luar Negeri Iran menyebut program pertahanan Iran sebagai hak berdaulat negara mana pun, menambahkan bahwa terlepas dari perilaku AS yang tidak konstruktif dalam menjatuhkan sanksi, Iran akan terus meningkatkan kekuatan pertahanannya dengan sekuat tenaga.(IT/TGM)