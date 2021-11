Tiga Rudal Balistik Houthi Dilaporkan Menyerang Pangkalan Saudi di Dhahran Al-Janub, Bunuh Komandan

IslamTimes - Menurut laporan, setidaknya tiga rudal balistik, tetapi mungkin sebanyak tujuh, menghantam sebuah kamp militer Saudi di dekat perbatasan Yaman pada Rabu (10/11) malam, dengan banyak korban dilaporkan.

Menurut sebuah pernyataan oleh angkatan bersenjata Houthi di Sana'a, serangkaian rudal balistik juga menyerang sasaran di provinsi Ma'rib dan Taiz Yaman.Serangan terhadap Dhahran al-Janub, pangkalan Saudi tepat di seberang perbatasan di Wilayah 'Asir Arab Saudi, termasuk tiga rudal balistik dan "mengakibatkan pembunuhan dan melukai sejumlah besar perwira dan tentara musuh Saudi," kata pernyataan itu, termasuk Komandan Resimen Pertama Saudi, Mansour Ali al-Asmari.Dua rudal balistik juga menargetkan kamp pelatihan di barat Taiz, sebuah provinsi di Yaman barat daya jauh di wilayah yang dikuasai pemerintah, meskipun pernyataan itu tidak mengatakan anggota koalisi mana yang menggunakan kamp pelatihan.Target di sepanjang front timur di Ma'rib juga terkena sepasang rudal balistik. Koalisi yang dipimpin Saudi, yang termasuk pemerintah Yaman Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi yang berbasis di Aden, belum memberikan komentar mengenai operasi tersebut hingga saat ini.Namun, sebelumnya pada hari Rabu (10/11), Pasukan Pertahanan Udara Kerajaan Saudi (RSADF) mengklaim telah menembak jatuh tiga rudal balistik Houthi yang menargetkan provinsi selatan kerajaan.Tidak jelas apakah mereka merujuk pada tiga yang sama yang diluncurkan di Dhahran al-Janub.Pengguna media sosial pro-Houthi menyarankan jumlah rudal balistik, tujuh, adalah simbol dari tujuh tahun perlawanan oleh gerakan Syiah Zaidi, yang secara resmi bernama Ansarullah tetapi biasa disebut suku Houthi pada intinya.Peristiwa yang menyebabkan perang saudara dimulai pada bulan September 2014, termasuk masuknya Houthi ke Sana'a, yang tidak serta merta memaksa Hadi dari jabatannya.Namun, pada 9 November tahun itu, menyusul tekanan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian, termasuk menjatuhkan sanksi pada mantan Presiden terguling Ali Abdullah Saleh karena posisinya yang pro-Houthi, Houthi keluar dari pemerintahan Perdamaian dan Kemitraan yang diatur oleh Hadi, bergabung dengan partai Kongres Umum Rakyat Saleh.Hadi juga merupakan anggota GPC. Insiden itu memicu penggulingan Hadi dua bulan kemudian, yang membuatnya melarikan diri ke Riyadh mencari bantuan Saudi untuk kembali berkuasa.Koalisi yang dipimpin Saudi, yang termasuk Uni Emirat Arab, Sudan, Maroko, dan Amerika Serikat, meluncurkan kampanye udara dan darat yang menghancurkan terhadap Houthi pada Maret 2015.Operasi itu dilakukan di tengah serangan Houthi yang berkepanjangan untuk menguasai Kegubernuran Ma'rib, sebuah provinsi kaya minyak yang merupakan benteng terakhir Hadi di Yaman utara.Pertempuran telah berlangsung intens selama dua bulan terakhir, dengan Saudi meluncurkan serangan balik udara yang menghancurkan pada pertengahan Oktober.Namun, pada hari Senin (10/11), pasukan Houthi melaporkan terobosan besar di Ma'rib timur ketika pasukan mereka menerobos garis pemerintah dan mencapai dalam jarak 15 kilometer dari perbatasan negara bagian dengan Provinsi Hadhramaut.Pekan lalu, Pentagon mengumumkan telah menerima persetujuan dari Departemen Luar Negeri AS untuk berpotensi menjual AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) ke militer Saudi, dengan mengatakan mereka diperlukan untuk mencegat rudal dan drone Houthi yang digunakan untuk menyerang. menyerang target di dalam kerajaan.AS mengatakan awal tahun ini bahwa pihaknya mengakhiri dukungannya untuk operasi ofensif oleh koalisi yang dipimpin Saudi, tetapi Presiden AS Joe Biden menambahkan bahwa ia akan terus bekerja sama secara militer dengan Arab Saudi dan untuk memasoknya dengan sistem pertahanan.Namun, dengan Houthi memerangi perang gesekan melawan tentara penyerang asing, AS membantu mendukung sistem pertahanan Arab Saudi masih mendukung upaya perangnya di Yaman sendiri.Setelah PBB, pemerintahan Biden menyebut perang itu sebagai jalan buntu yang tidak dapat dimenangkan dan mendesak negosiasi damai untuk mengakhiri konflik di Yaman, yang telah menewaskan lebih dari 250.000 warga Yaman, sebagian besar dari mereka melalui penyebab tidak langsung yang disebabkan oleh runtuhnya infrastruktur akibat perang, seperti kekurangan obat-obatan, makanan, dan air minum.Sementara PBB mengutuk serangan Houthi baru-baru ini terhadap sasaran Saudi, PBB tidak menyebutkan serangan udara Saudi di Ma'rib terjadi pada saat yang sama, yang diklaim Riyadh telah menewaskan lebih dari 1.300 orang dalam waktu seminggu.[IT/r]