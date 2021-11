Komandan AL IRGC: AS Berbohong Tentang Insiden Laut Oman

IslamTimes - Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Angkatan Laut Laksamana Muda Alireza Tangsiri menggarisbawahi bahwa klaim AS bahwa pasukannya hanya memantau insiden di Laut Oman adalah kebohongan besar.

Berbicara dalam sebuah upacara untuk menghormati pasukan yang menghadapi pembajakan AS pada hari Rabu (10/11), Laksamana Tangsiri memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana pasukan Angkatan Laut IRGC menangkap kapal tanker itu dan mengawalnya ke perairan Iran.“Unit IRGC Iran memulai operasi untuk penyitaan dan pengambil-alihan kapal tanker setelah pekerjaan intelijen yang panjang ketika kapal tanker itu terletak 40 mil di lepas pantai pulau Jask di perairan internasional,” tambahnya.Laksamana Tangsiri mengatakan bahwa dua kapal perang AS mendekati tempat kejadian ketika pasukan Iran turun dari helikopter di geladak, menambahkan bahwa kapal-kapal AS bersiap dalam barisan pertempuran, mencoba untuk mencegah misi IRGC dengan menerbangkan drone dan helikopter.“Pada fase berikutnya, pasukan AS menambahkan tiga kapal perang lain untuk menakut-nakuti pasukan Iran, tetapi mereka gagal dan harus mundur dan meninggalkan tempat kejadian ketika dihadapkan dengan keberanian pasukan Iran,” tambah komandan IRGC.Mengenai klaim yang dibuat oleh sumber-sumber AS bahwa pasukan mereka hanya memantau insiden tersebut, komandan tersebut mengatakan bahwa ini adalah kebohongan besar.Rekaman yang dirilis telah dengan jelas dan tidak dapat disangkal menguraikan adegan itu, menunjukkan bahwa kapal perang AS berada sedekat kurang dari 30 meter ke kapal dan pasukan Iran, kata Laksamana Tangsiri.Dia menunjukkan bahwa AS dapat menonton adegan itu dari jarak yang lebih jauh atau bahkan melalui pesawat dan drone jika mereka hanya ingin memantau.Pada 24 Oktober, pasukan angkatan laut IRGC melawan upaya AS untuk mencuri kargo minyak Iran di Laut Oman dalam pelanggaran mencolok terhadap aturan internasional, yang dipandang sebagai langkah lain untuk meningkatkan ketegangan terhadap Tehran.AS menyita sebuah kapal tanker yang membawa minyak Iran untuk ekspor di perairan Laut Oman dan memindahkan pengiriman minyak mentahnya ke kapal tanker lain, berlayar menuju tujuan yang tidak diketahui.Pasukan angkatan laut IRGC mengambil tindakan segera untuk mengepung kapal tanker dan mendaratkan pasukan di geladak kapal dalam operasi heliborne dan mengarahkannya ke perairan teritorial Iran.Kemudian beberapa helikopter militer dan kapal perang AS bergegas untuk merebut kapal tanker itu tetapi gagal berkat tindakan tegas dan perkasa dari pasukan angkatan laut Iran.Pasukan Amerika kembali berusaha untuk memblokir jalur kapal tanker dengan lebih banyak kapal perang dan helikopter, tetapi sekali lagi didorong mundur.Kapal tanker minyak tersebut saat ini berada di wilayah perairan Iran.[IT/r]