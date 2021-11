Ketegangan Meningkat: AS dan Sekutu Bertindak Jika China Menyerang Taiwan

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan bahwa negaranya dan sekutunya akan mengambil "tindakan" yang tidak ditentukan jika China menggunakan kekuatan untuk mengubah status quo atas Taiwan.

Blinken ditanya di sebuah forum yang diselenggarakan oleh New York Times apakah Amerika Serikat akan turun tangan untuk membela Taiwan jika terjadi serangan oleh China.Dia mengulangi pernyataan reguler AS bahwa peran Washington adalah memastikan pulau itu memiliki sarana untuk mempertahankan diri, seperti yang disyaratkan oleh hukum AS.“Pada saat yang sama, saya pikir adil untuk mengatakan bahwa kita tidak sendirian dalam tekad ini untuk memastikan bahwa kita menjaga perdamaian dan stabilitas di bagian dunia itu,” tambah Blinken.Dia lebih lanjut menyatakan bahwa “Ada banyak negara, baik di kawasan maupun di luar, yang akan melihat tindakan sepihak untuk menggunakan kekuatan untuk mengganggu status quo sebagai ancaman yang signifikan terhadap perdamaian dan keamanan, dan mereka juga akan mengambil tindakan jika hal itu terjadi. yang terjadi."Blinken tidak mengatakan tindakan seperti apa yang dia maksud.Presiden AS Joe Biden menyebabkan kegemparan bulan lalu ketika dia mengatakan Amerika Serikat akan membela Taiwan jika China menyerang.Pernyataan Blinken datang menjelang pertemuan virtual yang direncanakan antara Biden dan pemimpin China Xi Jinping, yang sumbernya diberitahu tentang masalah tersebut kepada Reuters akan diadakan segera minggu depan.Ditanya apakah pertemuan itu akan terjadi minggu depan, Blinken mengatakan itu "segera hadir" tetapi tidak lebih spesifik.[IT/r]