Sayyid Nasrallah: 'Israel' Mengadakan Lebih Banyak Latihan Militer karena Takut Invasi Hizbullah, Tekanan Saudi pada Libanon Menargetkan Perlawanan

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menekankan pada hari Kamis (11/11) bahwa para martir Perlawanan adalah kekayaan moral, spiritual, dan emosional yang sangat besar di kota, desa, keluarga dan suku kita.

Berbicara pada upacara Hizbullah pada Hari Martir yang diadakan secara terpisah di Dahiyeh Beirut, Lebanon Selatan, Gunung Lebanon dan Bekaa, Sayyid Nasrallah menyerukan untuk meninjau kembali wasiat para martir yang sarat dengan pelajaran agama dan moral.Sayyid Nasrallah menyoroti sikap mulia keluarga para syuhada yang berulang kali menegaskan kesiapan mereka untuk berkorban lebih banyak, memuji ketabahan mereka dalam hal ini.Pemimpin Hizbullah menunjukkan bahwa darah para syuhada telah menghasilkan beberapa pencapaian penting, termasuk pembebasan para tahanan dan wilayah pendudukan, pencegahan terus-menerus agresi Zionis Israel, pencegahan perang saudara di Lebanon, frustrasi skema AS untuk mengendalikan Lebanon sepenuhnya, dan pelestarian kemerdekaan dan kemerdekaan bangsa.Sayyid Nasrallah juga menyoroti bagaimana Perlawanan berhasil perang mengalahkan takfiri di Suriah, menambahkan bahwa kunjungan menteri luar negeri UEA ke Damaskus merupakan pengakuan Arab atas kekalahan dalam kampanye teroris yang beberapa rezim Arab membayar miliaran dolar untuk mendanainya.Zionis 'Israel' takut pada Infanteri Hizbullah Beliau menyatakan bahwa, untuk pertama kalinya sejak 70 tahun, 'Israel' menunjukkan ketakutan di perbatasan Lebanon, menambahkan bahwa tentara Zionis melakukan latihan militer secara berkala karena khawatir dengan kemampuan militer Hizbullah.Zionis telah menambahkan istilah 'Galilea' ke formula konfrontasi, menurut Sayyid Nasrallah yang menambahkan bahwa Zionis takut invasi Hizbullah pemukiman Galilea.“Terlepas dari wilayah wilayah yang dibebaskan, konsekuensi dari invasi Hizbullah akan strategis, menurut Sayyid Nasrallah yang menambahkan bahwa Zionis Israel menganggap persiapan militer Perlawanan Islam dengan sangat serius.Sayyid Nasrallah menunjukkan bahwa Zionis Israel takut infanteri Hizbullah dan kemampuannya untuk menaklukkan Galilea dan seluruh wilayah utara di Palestina yang diduduki, menambahkan bahwa Zionis juga prihatin dengan rudal presisi-dipandu Perlawanan.Baik kesepakatan normalisasi, atau situs pendudukan, atau pagar, atau benteng tidak akan mampu melindungi Zionis 'Israel' dari mujahidin di Lebanon, Palestina dan seluruh wilayah, Sayyid Nasrallah mengatakan.Sayyid Nasrallah mengutip sebagian pengaruh AS di Lebanon, menambahkan bahwa negarawan sering mematuhi perintah AS.Mengenai demarkasi perbatasan laut dengan entitas pendudukan Israel, Sayyid Nasrallah mengindikasikan bahwa negara Lebanon harus mengambil keputusan berdaulat untuk menghadapi tekanan AS dan menuntut semua hak nasional, terlepas dari semua tawaran jahat AS (Hof Line).Sayyid Nasrallah menekankan bahwa Hizbullah siap mempertahankan setiap butir pasir dan tetes air untuk melindungi kedaulatan nasional.Sayyid Nasrallah menyatakan bahwa ada beberapa contoh dominasi AS atas Lebanon di beberapa domain, menambahkan, bagaimanapun, Hizbullah menginginkan negara berdaulat yang menjaga kesetaraan di antara warganya.Salah satu bentuk paling sederhana untuk menjaga kedaulatan nasional adalah penolakan terhadap perintah dan tekanan asing, kata Sayyid Nasrallah.Hizbullah menekankan bahwa reaksi Saudi terhadap pernyataan yang dibuat oleh menteri informasi, George Kordahi, sangat berlebihan, menambahkan bahwa Saudi tidak bereaksi sama sekali terhadap pernyataan serupa yang dibuat oleh pejabat AS dan PBB.Sayyid Nasrallah bertanya, “Mengapa Arab Saudi yang mengaku mengikuti sistem pemerintahan Islam dan rajanya yang dituduh sebagai Penjaga dua Masjid Suci, tidak bereaksi terhadap tokoh, komunitas, dan pemerintah yang melecehkan dan menghina Nabi?“Apakah pernyataan Kordahi lebih kasar daripada penghinaan terhadap Nabi Muhammad?”Menteri Koradahi tidak menggunakan istilah ofensif saat mengkritik Arab Saudi yang menimbulkan masalah untuk menghadapi Hizbullah, menurut Sayyid Nasrallah yang mengingat peran Saudi dalam menghasut Zionis Israel melawan Lebanon selama Perang 2006.Sayyid Nasrallah menunjukkan bahwa Saudi tidak berurusan dengan Lebanon sebagai teman, mengutip dua contoh Iran dan Suriah yang mengambil sikap positif terhadap Lebanon meskipun keterlibatan beberapa pihak Lebanon dalam menghina mereka dan berkonspirasi melawan mereka.Sayyid Nasralah menekankan bahwa Hizbullah menolak pengunduran diri menteri informasi, menambahkan bahwa Saudi akan menekan pihak berwenang Libanon untuk membuat lebih banyak konsesi.Sayyid Nasrallah menjelaskan bahwa ketika mantan menteri luar negeri, Charbel Wehbe, mengundurkan diri di bawah tekanan Saudi, otoritas KSA tidak menunjukkan reaksi positif.Tekanan Saudi yang sedang berlangsung di Lebanon adalah bagian dari pertempuran yang sedang berlangsung dengan Perlawanan, menurut Sayyid Nasrallah yang mencatat bahwa Riyadh ingin sekutunya di Lebanon untuk terlibat dalam perang melawan Hizbullah dan memicu perang saudara.Sekretaris Jenderal Hizbullah menekankan bahwa Iran tidak meminta Saudi selama negosiasi baru-baru ini untuk menghubungi Hizbullah untuk mengakhiri krisis di Yaman, menambahkan bahwa Riyadh disarankan untuk mengadakan negosiasi dengan Gerakan Ansarullah.Sayyid Nasrallah menegaskan kembali bahwa akhir dari krisis Yaman mengharuskan Saudi menghentikan agresi dan mencabut blokade di Yaman, menambahkan bahwa kemenangan di Yaman diciptakan oleh para pemimpin Yaman, otak, keajaiban dan bantuan ilahi.Sayyid Nasrallah juga menggarisbawahi bahwa kemenangan tentara Yaman dan komite populer di Marib akan bergema, menambahkan bahwa agresi Saudi akan benar-benar gagal setelah perang 7 tahun yang mahal.Sayyid Nasrallah menunjukkan bahwa Hizbullah adalah partai politik terbesar di Lebanon, tetapi pengaruhnya di lembaga-lembaga Lebanon lebih kecil dibandingkan dengan partai-partai lain.Sayyid Nasrallah membantah klaim tentang kontrol Hizbullah atas lembaga-lembaga Lebanon dengan menunjukkan contoh ketidakmampuan Partai untuk mengubah keputusan resmi pemerintah, termasuk pemulihan hubungan dengan Suriah untuk mempertahankan kerjasama ekonomi dalam hal ini, persetujuan dari Investasi China, Rusia dan Iran, dan pengunduran diri penyelidik peradilan ke ledakan Pelabuhan Beirut karena Partai melihat dia mempolitisasi penyelidikan.Sayyid Nasrallah juga bertanya-tanya bagaimana Iran, yang dituduh menduduki Libanon, tidak dapat merapat kapal diesel di pelabuhan Libanon.Mengenai pembantaian Tayouneh, Sayyid Nasrallah menekankan bahwa filenya benar-benar terpisah dari ledakan Pelabuhan Beirut, menyangkal adanya trade off dalam konteks ini.Sayyid Nasrallah menekankan bahwa yang diperlukan adalah pengungkapan kebenaran dan pemulihan keadilan di kedua file, menambahkan bahwa Hizbullah akan terus menindaklanjuti penyelidikan pembantaian yang dilakukan dengan sengaja oleh "Pasukan Lebanon" sampai penjahat itu dihukum.Selain itu, Sayyid Nasrallah menegaskan kembali bahwa penjahat yang terlibat dalam pembantaian Khaldeh juga akan dihukum, menambahkan bahwa Hizbullah akan siap untuk mengadakan rekonsiliasi di kota. [IT/r]