Kedubes AS di Yaman Digerebek dan Staf Disandera

IslamTimes - Pemberontak Houthi dilaporkan telah menyerbu kedutaan AS yang sudah tidak berfungsi di ibu kota Yaman, menyita dokumen dan peralatan.

Mereka juga menahan tiga orang lokal yang bekerja dengan Amerika, di samping 22 staf keamanan yang ditangkap sebelumnya.Sekelompok Houthi menerobos kompleks AS pada hari Rabu (10/11) dan menyita “sejumlah besar peralatan dan bahan,” menurut sebuah laporan oleh Al-Masdar News.Serangan itu terjadi hampir seminggu setelah tiga warga negara Yaman yang bekerja untuk AS diduga "diculik" dari sebuah rumah pribadi di Sana'a.22 warga Yaman lainnya, yang sebagian besar bekerja sebagai keamanan untuk kompleks kedutaan AS, telah ditahan dalam beberapa pekan terakhir juga.#AS juga prihatin tentang pelanggaran kompleks yang digunakan oleh Kedutaan Besar sebelum penangguhan operasi pada tahun 2015. "Kami meminta Houthi untuk segera mengosongkannya dan mengembalikan semua properti yang disita," kata pejabat tersebut. — Joseph Haboush (@jhaboush) 11 November 2021Arab Saudi dan AS telah menggambarkan Houthi sebagai “yang didukung Iran.”Milisi Syiah menggulingkan presiden yang didukung Saudi pada tahun 2014, dan telah berperang melawan invasi yang dipimpin Saudi ke Yaman sejak 2015.Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, Al-Masdar melaporkan bahwa tiga staf yang ditangkap pada 5 November adalah petugas ekonomi kedutaan Jameel Ismail, karyawan USAID Hisham Al-Wazir, dan koordinator Inisiatif Kemitraan Timur Tengah AS (MEPI) Abdul Mueen Azan. -kepala mata-mata memperingatkan Amerika: kepercayaan pada AS memudar.Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa AS "khawatir tentang pelanggaran kompleks yang telah digunakan oleh kedutaan kami" sebelum ditutup pada tahun 2015, karena perang. “Kami menyerukan kepada Houthi untuk segera mengosongkannya dan mengembalikan semua properti yang disita,” tambah mereka. Foggy Bottom juga menyerukan “pembebasan segera” warga negara Yaman yang ditahan oleh Houthi, mungkin mengacu pada ketiganya yang ditahan pekan lalu serta mereka yang ditangkap sebelumnya.“Kami telah melihat beberapa kemajuan dan kami terus mengerjakan masalah kritis ini. Mayoritas dari mereka yang telah ditahan tidak lagi ditahan," juru bicara Ned Price mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa (9/11), menambahkan bahwa Departemen Luar Negeri "berkomitmen untuk memastikan keselamatan mereka yang melayani pemerintah AS di luar negeri."[IT/r]